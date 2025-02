Compártelo con tus amigos:

Danilo Carrera deja atrás su rol de galán para encarnar al oscuro Carlos Aristizábal en Velvet, el nuevo imperio, la nueva serie de Telemundo sobre moda y obsesión.



El actor ecuatoriano Danilo Carrera asumirá el rol antagónico en Velvet, el nuevo imperio, una serie de Telemundo que comenzó a grabarse el 24 de febrero de 2025 en Miami. Esto marca su regreso como villano tras años de protagonizar telenovelas, para explorar un personaje complejo y obsesivo.

Danilo Carrera, conocido por telenovelas como El amor invencible y Sed de venganza, da un giro radical en su carrera al interpretar a Carlos Aristizábal en la serie Velvet, el nuevo imperio. Este proyecto adapta la exitosa serie española Velvet al vibrante escenario de Nueva York. La producción promete combinar glamour, drama y moda, con un elenco estelar que incluye a Carrera como uno de sus pilares.



El personaje de Carlos Aristizábal, descrito como un hombre elegante y exitoso, oculta un lado oscuro que emerge al conocer a Ana Velázquez, interpretada por Samantha Siqueiros. “Es algo que como actor quería hacer hace muchísimos años”, reveló Carrera en una entrevista con People en Español el 24 de febrero de 2025. El ecuatoriano de 36 años expresó su entusiasmo por este desafío, que no enfrentaba desde 2017.

Telemundo Studios confirmó que Velvet, el nuevo imperio trasladará la esencia de la original al mundo moderno de la moda neoyorquina. La serie, protagonizada por Yon González como Alberto Márquez y Samantha Siqueiros, sigue a Ana, una mujer resiliente que lucha por sus sueños. Carrera, como antagonista, aportará tensión a esta historia de amor y ambición.

Danilo Carrera: Un regreso esperado al lado oscuro

La última vez que Danilo Carrera interpretó un personaje antagónico fue en La doble vida de Estela Carrillo, una telenovela mexicana de Televisa emitida en 2017. En esa producción, compartió créditos con Ariadne Díaz y David Zepeda, dejando una impresión duradera como villano. Ahora, tras años de consolidarse como galán en proyectos como Vencer la ausencia y Sed de venganza, el actor retoma este tipo de roles con Velvet, el nuevo imperio.

“Desde el 2017 no tengo un antagónico. Poder hacer algo totalmente diferente que la gente no me había visto haciendo es rico”, explicó Carrera a People en Español. El actor destacó su deseo de que el público disfrute a Carlos Aristizábal, un villano que, pese a su oscuridad, busca mantener el carisma que lo caracteriza. “Espero que les guste. Sé que lo vamos a disfrutar mucho”, agregó.

El elenco de Velvet, el nuevo imperio incluye nombres de peso como Chantal Andere, Itatí Cantoral, Humberto Zurita y Sonya Smith, además de Carolina Miranda como la antagonista Cristina Otegui. Este reparto, según Carrera, eleva la calidad de la serie y promete un producto inolvidable para los televidentes.

Un elenco de lujo para una producción ambiciosa

Danilo Carrera no escatimó en elogios para sus compañeros de Velvet, el nuevo imperio. “Está Caro Miranda, que ha tenido una carrera espectacular en Telemundo; Gaby Borges, con una trayectoria importante aquí; Samantha Siqueiros, con mucha fuerza en sus personajes; y Yon González, un superactor que viene de España”, detalló en la entrevista. El actor subrayó la diversidad y talento del equipo, que comenzó grabaciones el 24 de febrero de 2025 en Miami.

“Telemundo tiró la casa por la ventana para juntarnos a todos y que les podamos llevar la mejor Velvet, el nuevo imperio posible a sus casas”, afirmó Carrera. La serie, producida por Telemundo Studios, cuenta con Sandra Velasco como guionista y un equipo de dirección liderado por Danny Gavidia, Miguel Varoni y Ricardo Schwarz. Elizabeth Suárez funge como productora ejecutiva, asegurando un estándar elevado.

La trama de Velvet, el nuevo imperio se centra en Ana Velázquez, una diseñadora que encuentra en la moda un propósito para su vida. Carlos Aristizábal, el personaje de Carrera, aparecerá como una figura imponente que se obsesiona peligrosamente con ella, desencadenando conflictos que prometen mantener al público al borde del asiento.

