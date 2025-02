Compártelo con tus amigos:

En un principio la madre dijo en el hospital que el menor se había caído, para que no se sepa que fue un intento de asesinato de un niño.

Por unanimidad el Tribunal de Garantías Penales de Manabí sentenció a Livinton Manuel C. V. Se lo encontró culpable del intento de asesinato de un niño de un año y cinco meses de edad. La condena impuesta fue de 11 años y 1 mes de cárcel.

El informe de la Fiscalía, detalla que se demostró la responsabilidad del agresor con la presentación de la pericia médico-legal practicada a la víctima. A ello se sumó la historia clínica del niño, que detalla las lesiones sufridas y la atención médica que tuvieron que darle para salvar su vida.

Pasó de un sueño a una pesadilla

“Esperanza” (nombre protegido), la madre del niño, contó que estaba sola con su bebé porque el padre no se hizo cargo, entonces, después de un tiempo apareció Livinton Manuel C. V., quien la convenció para que se uniera a él y hacerse cargo del menor.

Él se llevó a ambos a vivir a una casa en el sector Las Palmas de la parroquia Membrillo del cantón Bolívar, una zona alejada de la ciudad. Sin embargo, lo que debía ser amor, alegría y dicha se transformó en una pesadilla para “Esperanza”.

Livinton Manuel C. V., la maltrataba constantemente cuando tenía coraje e incluso se desquitaba con el hijo de ella. Una de esas tantas agresiones ocurrió el domingo 25 de febrero de 2024 cuando Livinton Manuel C. V. llegó ebrio a la casa y empezó a discutir con “Esperanza”. Él la golpeó fuertemente, contó la mujer, pero no contento con eso, también le propinó una paliza al niño.

El ataque fue tan grave que el menor quedó al borde de la muerte. Fueron los vecinos, quienes auxiliaron a la mujer y al niño y los trasladaron al hospital de Calceta, la cabecera del cantón Bolívar. Ellos no dijeron que era el intento de asesinato de un niño.

La madre, contó que por el miedo, cuando le preguntaron lo que había pasado, dijo que el niño había sufrido una caída. El niño presentaba lesiones severas en el cráneo y otras partes de su cuerpo y fue transferido de emergencia al hospital Verdi Cevallos de Portoviejo. Allí fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En esta casa de salud el caso se hizo conocido y pronto llegó a oídos de la Policía.

Fueron a “cazar” al sospechoso de intento de asesinato de un niño

Los investigadores lograron que la madre les diga la verdad y de inmediato se emprendió la búsqueda de Livinton Manuel C. V., pero empezó a esconderse. Tras varias semanas de estar a la “cacería” los policías dieron con el paradero del sospechoso.

Se escondía en el mismo sitio Las Palmas de Bolívar y lo llevaron ante las autoridades.

Entre esfuerzos y un milagro

Los médicos que trataron al niño, indicaron a su familia que la condición era crítica. A pesar de los tratamientos no había certeza de que sobreviviera. También les dijeron que en caso de que el niño no muera, con el tiempo empezarían a aparecer las secuelas de tan brutal agresión.

Los doctores no se dieron por vencidos y pusieron todos sus esfuerzos en ayudar al menor. Al final, entre los esfuerzos de los doctores y la espera del milagro, el niño empezó a dar muestras de mejoría. Luego de meses, el niño se recuperó.