Los cortes de luz previstos para las primeras horas de este martes 24 de septiembre no se dieron en varios cantones de Manabí. De acuerdo con reportes ciudadanos, el fluido eléctrico no falló.

En Portoviejo, por ejemplo, el primer horario de racionamiento de energía eléctrica estaba entre las 00h00 y 03h00. Sin embargo, otros más sí reportaron la ausencia de electricidad.

Por ejemplo, sectores como el colegio Uruguay, Las Orquídeas, Reales Tamarindos, avenida Urbina, entre otros, no hubo cortes de luz. Mientras que, de acuerdo con reportes hechos a este medio, por el mercado Central sí se racionó el servicio.

Valeria Macías esperaba que la energía se vaya en su sector, cerca a la ciudadela El Maestro, pero no pasó. “Dejamos todo desconectado, las cosas del siguiente día preparadas con anticipación y no programamos el aire para que no se dañe, aunque hubo luz normal”, comentó.

Cortes de luz serán así

En la parroquia rural Calderón de Portoviejo tampoco se cumplió el corte del servicio. Monserrate Vera comentó que estuvieron esperando con su esposo el racionamiento para desconectar el sistema eléctrico de su casa, pero no pasó tal.

Mientras que en Manta, el servicio se dio con normalidad en la mayoría de sectores. En ese cantón, al igual que Montecristi y Jaramijó, se tenía previsto cortes de luz entre las 03h00 y 06h00.

Ciudadanos como Ernesto Lucas aseguraron que los cortes de luz de 03h00 no se cumplió, pero sí el previsto para la noche de este lunes. Carlos Macías también mencionó que en Altagracia no dejó de tener energía.

Mientras tanto, la suspensión del servicio eléctrico prevista para las 08h00 se cumplió, pero a las 08h13 en la mayoría de sectores. En Portoviejo el apagón se reflejó en la suspensión de semáforos y pantallas informativas en intersecciones principales.

Mientras que en otros como Tosagua, Sucre y San Vicente, sí se tuvo cortes de luz en la primera franja. Esto es algo que podía pasar si existía un mejoramiento en los embalses, según anticipó este lunes el Ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves.

Incluso, el propio Goncalves dijo este martes en una conferencia de prensa sobre el estado del sistema eléctrico del país, que varias ciudades de Ecuador no sufrieron cortes de luz.