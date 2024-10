Compártelo con tus amigos:

La actriz ecuatoriana Carolina Jaume tenía previsto casarse ayer, viernes 18 de octubre del 2024, pero antes terminó su compromiso con el abogado Leonardo Toledo.

La noticia fue confirmada por la propia intérprete guayaquileña, quien ayer cumplió y celebró sus 39 años.

Carolina Jaume anunció en agosto pasado que estaba en una relación con Toledo y que iban a casarse. Sin embargo, una supuesta infidelidad los separó.

Carolina Jaume ya no cree en el amor

“Ya me cuesta creer en el amor. Si los dos hombres a los que amé con locura, por quienes hice locuras, me fallaron como me fallaron, me lastimaron como me lastimaron… ya siento que mi cuota de amor para dar, se acabó”, dijo a Extra.

A otro medio de farándula, la mediática rubia indicó que devolverá el anillo de compromiso que le dio su ahora expareja.

“Creo que devolverlo es lo más decente”, expresó la famosa, añadiendo que su fiesta de bodas ya estaba organizada, por lo que tuvo que convertirla en una celebración de cumpleaños.

La presentadora de televisión confesó estar muy afectada por su nueva ruptura sentimental, lo que la ha llevado a no creer en el amor. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre lo ocurrido.

Tuvo un polémico divorcio

En 2021, la ecuatoriana confirmó su divorcio con el empresario Allan Zenck, quien es el padre de su hijo menor.

Se trató de un proceso lleno de polémicas, donde la actriz acusó a su expareja de violencia física e infidelidad.

Ambos llegaron a los tribunales por dicha denuncia, así como por la custodia y manutención del hijo que tienen en común.

Tras el fin de su matrimonio con Zenck, Jaume mantuvo una breve relación con un reconocido empresario manabita. Luego se vinculó con el abogado Toledo y ahora está nuevamente soltera.