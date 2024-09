Compártelo con tus amigos:

Brasil vs. Ecuador se miden a esta hora en el estadio Couto Pereira, en la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná por la Fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Los brasileños de la mano de Dorival Júnior esperan doblegar a la Tri en una aspiración de lavarse la cara por lo hecho en Copa América. Para este encuentro no podrá contar con Éder Militao tras salir lesionado de la práctica del miércoles.

El marcador del encuentro se mantiene 1-0 a favor de los locales.

La Verdeamarela se adelantó en el marcador a los 30′ con gol de Rodrygo.

Siga el encuentro EN VIVO aquí:

El encuentro Brasil vs. Ecuador busca además, ser el aliciente para la verdeamarela en estas Eliminatorias Sudamericanas. Quieren, al menos, escalar un peldaño en la tabla de posiciones.

El estratega carioca ha manifestado que la Tricolor es una selección que tiene nivel y que hay que cuidarse de su poderío. “No esperen que sea tranquilo, Ecuador hizo una gran Copa América, y será un partido similar contra Argentina”, dijo en la previa.

Brasil vs. Ecuador, con bajas para la Tri

Por su parte, el estratega de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, tampoco descartó el poder de la verdeamarela. Cree que quedar eliminado de Copa América no representa que sea un rival fácil por la calidad de sus jugadores.

Sin embargo, cree que Brasil vs. Ecuador es un partido importante para la Tri, en el que puede demostrar la valía de sus dirigidos. La Tricolor tuvo un partido vibrante con Argentina en el torneo continental, algo que busca sostener en este partido que juega.

Para este encuentro no se pudo alinear a Ángelo Preciado, pero hasta ahora no se ha notado mucho su ausencia en la cancha. Ya para el otro partido Preciado podría ser tomado en cuenta para estar en el próximo once inicial.

Brasil vs. Ecuador representa un ‘tanteo’ de cómo podrán enfrentar su siguiente compromiso que en el caso de la Tri es con Perú, el martes. Los cariocas visitarán a Paraguay.

Este es el primer 11 de Beccacece con la LaTri: Hernán Galíndez; Félix Torres, Willian Pacho y Piero Hincapié; Alan Franco y Pervis Estupiñán; Jeghson Méndez, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Kevin Rodríguez; Enner Valencia.