Endurecer las penas privativas de libertad es uno de los objetivos de Arturo Moreno Encalada en la Asamblea Nacional.

Moreno busca la reelección como asambleísta nacional con el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4, y en diálogo con El Diario destacó sus objetivos dentro del Poder Legislativo.

¿Qué leyes ha impulsado durante su actual periodo como asambleísta nacional?

Son tres principalmente. Primero, masificación del deporte para sacar a los jóvenes de las garras de la delincuencia, que ya pasó la primera reunión en la Comisión de Salud y fue acogido positivamente. El objetivo es hacer que todo joven y niño participe en el ámbito deportivo y así pueda olvidarse de otras inquietudes como las drogas.

Si quitamos a los niños del ámbito de las drogas le quitamos el cliente al narco, y entonces vamos a lograr que no sean utilizados por estas bandas delincuenciales.

¿El segundo?

Que el Estado debe participar activamente en la protección y utilización de casas asistenciales para adultos mayores en estado de indefensión.

El tercer punto es lograr que la Contraloría cumpla con su trabajo. Nunca hemos escuchado que se haya metido preso a algún político y que se haya recuperado el dinero que supuestamente se llevó, por eso es importante que la Contraloría funcione de manera idónea.

¿Cuál será su propuesta estrella en un eventual segundo periodo legislativo?

Voy a impulsar una reforma al Código Integral Penal (COIP) para tratar con más rigor a los delincuentes.

Por ejemplo, los violadores de niños deben ser castrados químicamente. Eso ya existe en Norteamérica y no es difícil hacerlo porque hay legislación sobre eso, y simplemente esa legislación haremos que se ponga en práctica aquí en el país.

También hay que parar esos subterfugios que usan muchos delincuentes para reducir sus penas o cumplirlas en casa. Al contrario, se deben endurecer más las penas para que los delincuentes nunca puedan salir de las cárceles para volver a delinquir.

¿Usted va a ser un legislador del país o de su partido?

Yo espero ser del país y de mi partido. No se olvide que los partidos luchamos y esperamos que todos nuestros compañeros participen y sean del país, pero representando al partido. En muchas provincias se pide que el país se descentralice.

¿Cuál es su postura frente a eso?

Todo debe estar descentralizado desde hace 40 años, porque cuando está todo centralizado, primero se empantana. Si se descentraliza, obviamente, va a haber mayor viabilidad para hacer las cosas, en todo.

¿Y qué plantea para lograr esto?

Bueno, que se cumpla la norma, lo que dicen los libros de administración.

Es decir, por ejemplo, el Estado debe dar el suficiente presupuesto de acuerdo a la provincia, la cantidad de habitantes o lo que produce su IVA o produce su Impuesto a la Renta para que sea resarcido en obras hacia el pueblo o la ciudad donde fue generado. Entonces cuando se hace una distribución adecuada, hay como legalmente y con justicia justificada que los pueblos tengan sus asignaciones automáticas, no porque el presidente o el Ejecutivo o el ministro le da su bendita gana.



¿Usted cree que en el país hay un problema de falta de leyes o de falta de justicia?

Yo diría que ambas cosas tienen alguna falencia. Si la voluntad de la gente es irrespetar la ley, nunca habrá ley que valga. Nunca. Pero cuando todos estamos dispuestos a colaborar, a participar y respetar la ley, entonces verá que sí puede funcionar. Al contrario, si no se respetan, así hagamos millón de leyes, no habrá posibilidad de que este país funcione bien, así como ocurre en el Ejecutivo, si no respeta ni a su vicepresidenta.