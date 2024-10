Compártelo con tus amigos:

La candidata a la presidencia de la República, Andrea González Nader, cumple agenda en Manabí desde este miércoles. González es la carta del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP), para las Elecciones del 2025 en Ecuador.

La aspirante a Carondelet consta entre la lista de doce candidatos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Galo Moncayo es el compañero de fórmula para la Vicepresidencia, por el PSP lista 21.

En su visita a Manabí, González Nader, contó cómo surge su candidatura a la primera magistratura del país. “El país anda mal, sin embargo, no es insostenible, pero si está en modo insostenible, por eso estoy yo aquí, para reiniciarlo desde sus bases”, agregó.

La candidata no dejó pasar por alto su reconocimiento a Fernando Villavicencio, con quien hizo binomio para los comicios pasados, en el que lo asesinaron. “Trabajamos arduamente en las pasadas presidenciables, era mi segunda campaña política junto a él (…) Fernando llego, pero yo igual me mantuve activa y no podría estar en ningún otro lugar que este que estoy este rato.

¿Qué piensa González para Ecuador?

González Nader propone que los próximos 10 o 15 años de réditos petroleros, sean invertidos en dos puntales específicos. “Tecnología agrícola y educación, este plan de Gobierno de país merece ver la luz (…) con un plan económico para salir del subdesarrollo”, sostuvo.

Para Andrea González lo que se haga en los próximos y últimos 15 años de petróleo, definirá el futuro de Ecuador. “El petróleo debió servir para desarrollarnos y solo sirvió para financiar la ideología del gobernante de turno”, zanjó.

La aspirante a la presidencia quiere apostar por una nueva Constitución de la República. “No es reforma, es una nueva Constitución; práctica, eficiente, resumida, que vaya a al día con los jóvenes y el momento actual”, aclara.

“Hablo además por mi generación, ‘los milenial‘, casi siempre apolíticos. Tenemos hasta cierto punto la culpa por no haber participado en la vida política del país”, finalizó González.