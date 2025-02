Compártelo con tus amigos:

Con la fe intacta los agricultores de la zona de la vía Cuatro Esquinas – El Zapallo en Portoviejo, continúan con las siembras invernales.

El viernes de la semana pasada Carmen Sánchez terminó de sembrar las dos hectáreas de maíz que año a año cultiva en su propiedad. Ésta, está ubicada en la zona de la vía Cuatro Esquinas – El Zapallo, donde hay más agricultores. Dijo que lo hizo a pesar de la falta de humedad que tiene la tierra, pues desde hace quince días no llueve por esta zona.

“Como puede ver, usted hace el hueco y no se encuentra humedad. Si no es que uno vuelve y dice pues la fe es grande y con la esperanza que Diosito nos mande agua, estamos sembrando”, recalcó. La falta de lluvia tampoco desmotiva a Milton Sornoza. Él continúa tratando al cultivo de maíz que sembró hace más de tres semanas, en la misma zona. “Si no llueve se nos queda la cosecha, y si llueve a buena hora; hay que estar a la fe de Dios”, comentó.

A la fecha, este agricultor ha sembrado unas 15 hectáreas. Espera sembrar dos más, esto a pesar de que el cultivo que ya sembró puede perderse. La humedad que tiene la tierra no va a durar más de ochos días, según indicó.

“Si no llueve en ocho o diez días vamos a perder el cultivo. La falta de agua la planta se hace macho, hay más presencia de plagas. De hecho las plantas ya están afectadas por plagas; surgen por la falta de humedad, de agua, por eso ya estamos fumigando”, dijo el agricultor.

Agricultores ya han sembrado en un 70 y 80 por ciento

Según Jairo García, también agricultor, en la zona que comprende la vía Cuatro Esquinas – El Zapallo ya se ha sembrado entre un 70 y 80% del área que todos los años se cultivan en este sector. “La mayoría de agricultores empezaron a sembrar luego del aguacero que se registró a mediados de enero. El resto está esperando que llueva en estos días para sembrar, porque la tierra ya perdió la humedad que ganó con el aguacero”, señaló.

En Portoviejo, en la temporada invernal, se siembran entre 6 y 8 mil hectáreas de las 80 mil que se cultivan en la provincia, aseguró Leopoldo Viteri, director distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

“El sector maicero siempre ha sido una prioridad para nosotros, especialmente porque ellos siembran entre 80 y 100 mil hectáreas en la provincia, todos los años; y es un sector muy susceptible, sobre todo para quienes siembran en invierno que solo depende de las lluvias, que por ahora están intermitente. Esperemos que se normalice en los próximos días y se puedan ya sembrar los más de 4 mil kits de semillas que hemos entregado en esta temporada de invierno”, resaltó el funcionario.

Viteri no precisó la cantidad de hectáreas de maíz que se ha sembrado hasta la fecha en Portoviejo y Manabí, porque, dijo, todavía hay agricultores que están en esa labor.

Sergio Gómez A.