La británica Jessie Cave fue ‘Lavender Brown’ en la saga de ‘Harry Potter’ y ahora busca generar más ingresos económicos con la plataforma OnlyFans.

La actriz Jessie Cave, de 37 años, sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar la apertura de una cuenta en OnlyFans . Esta será dedicada exclusivamente a contenido relacionado con su cabello.

Según dijo la mujer, quien saltó a la fama por su papel de ‘Lavender Brown’ en ‘Harry Potter’, este giro en su carrera busca generar más dinero. Buscará “pagar deudas” y remodelar su casa.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz explicó en tono humorístico que su OnlyFans se centrará en “cosas de cabello”, incluyendo sonidos de cepillado y movimientos sensuales de su melena.

Actriz de Harry Potter no hará contenido sexual explícito

En su podcast Before We Break Up Again, que conduce junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, Cave indicó que su contenido no es explícitamente sexual, sino que “está dirigido a personas que tienen un interés o fetiche con el cabello”.

Agregó que el proyecto tendrá un plazo de un año. Su meta es hacer que su casa sea segura: cubrir las paredes con un nuevo papel tapiz, renovar el techo, entre otras refacciones.

“Mi propósito: Empoderarme. Responder a los que me juzgaron en el pasado y mostrarles que no soy tan dulce. Dedicarle tiempo a algo en lo que no había invertido antes: amor propio”, detalló.

La recordada actriz y su pareja tienen cuatro hijos. Según dijo hace unos años, ser madre cambió su forma de ver la exposición pública. “Mi instinto era subir muchas fotos de mi bebé a Instagram, y lo hice al principio, pero luego me di cuenta de que él no eligió estar allí”, dijo la británica en 2016.