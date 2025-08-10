COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Mundo
Latinoamérica

Accidente frontal en Brasil cobra 11 vidas y deja decenas de heridos

De los 46 heridos, ocho presentan lesiones leves, 26 se encuentran en estado moderado y 12, incluido el conductor del autobús, están en condición grave.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Trágica colisión en Mato Grosso, Brasil deja 11 muertos y 46 heridos
Trágica colisión en Mato Grosso, Brasil deja 11 muertos y 46 heridos

Kathya Mero

Redacción ED.

Un grave accidente de tránsito ocurrió la noche del viernes 9 de agosto en la carretera BR-163, en el municipio de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso, Brasil, dejando un saldo de 11 personas fallecidas y 46 heridos. El choque frontal involucró a un autobús de la empresa Rio Novo, que viajaba desde Cuiabá hacia Sinop, y un camión cargado con semillas de algodón. La colisión, registrada a las 21:30 horas (hora local) en el kilómetro 648, ha conmocionado a la región debido a su magnitud. 

De los 46 heridos, ocho presentan lesiones leves, 26 se encuentran en estado moderado y 12, incluido el conductor del autobús, están en condición grave, según informó la Agencia de Noticias de Brasil. Equipos de emergencia, incluyendo cuatro unidades de rescate de la empresa concesionaria Nova Rota do Oeste, el Departamento de Bomberos y una ambulancia, trabajaron intensamente en el lugar. La carretera fue reabierta al tránsito a las 7:40 de la mañana del sábado tras labores de limpieza y remoción de los vehículos.

Atención a las víctimas de accidente

La magnitud del accidente requirió un despliegue significativo de recursos. Los heridos fueron trasladados a centros médicos en Lucas do Rio Verde y Nova Mutum, con el Hospital São Lucas como uno de los principales puntos de atención. La empresa Rio Novo Transportes emitió un comunicado en redes sociales, asegurando que “la prioridad es atender a las víctimas y sus familias”. Para ello, habilitaron un canal exclusivo de apoyo y enviaron equipos a los hospitales y al lugar del siniestro.

La concesionaria Nova Rota do Oeste, encargada de la gestión de la BR-163, describió la operación de rescate y limpieza como “compleja” debido a los daños en ambos vehículos. La Policía Civil de Mato Grosso y la Policía Rodoviária Federal (PRF) iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias del choque, aunque aún no se han revelado detalles preliminares sobre las posibles causas.

Carretera con historial de tragedias

La carretera BR-163, una de las principales vías de Brasil que conecta regiones clave del agronegocio, tiene un historial de accidentes graves. Según datos de la concesionaria Via Brasil, en 2024 se registraron 1,304 colisiones en esta vía, de las cuales 65 fueron mortales. Este contexto resalta los desafíos de seguridad vial en la región, donde el alto tránsito de camiones y largas distancias contribuyen a los riesgos.

El accidente en Lucas do Rio Verde se suma a otros incidentes recientes en Brasil. Por ejemplo, en mayo de 2025, un choque frontal en Minas Gerais dejó nueve muertos y diez heridos. En agosto, otro siniestro en la misma región cobró ocho vidas. Estos eventos subrayan la necesidad de reforzar medidas de prevención en las carreteras del país.

Investigación en curso y apoyo continuo

Las autoridades continúan con las pericias para esclarecer el accidente. La Policía Rodoviária Federal señaló que los detalles se divulgarán tras la conclusión del informe técnico. Mientras tanto, la comunidad local y las familias de las víctimas esperan respuestas y apoyo. La empresa Rio Novo ha reforzado su compromiso con los afectados, manteniendo equipos de asistencia en los centros médicos.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Accidente frontal en Brasil cobra 11 vidas y deja decenas de heridos

Caminar 30 minutos diarios mejora la salud física y mental, según estudios

Luis Cano da la victoria a Aucas en el Superclásico capitalino

Juez ordena prisión preventiva para alcalde de Pujilí y nueve implicados por presunto delito de peculado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Accidente frontal en Brasil cobra 11 vidas y deja decenas de heridos

Caminar 30 minutos diarios mejora la salud física y mental, según estudios

Luis Cano da la victoria a Aucas en el Superclásico capitalino

Juez ordena prisión preventiva para alcalde de Pujilí y nueve implicados por presunto delito de peculado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Caminar 30 minutos diarios mejora la salud física y mental, según estudios

Luis Cano da la victoria a Aucas en el Superclásico capitalino

Juez ordena prisión preventiva para alcalde de Pujilí y nueve implicados por presunto delito de peculado

Europa exige la presencia de autoridades ucranianas en el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO