Accidente en motocicleta dejó dos mujeres heridas en El Carmen

Elizabeth Salazar, de 27 años, y una menor de 12 años sufrieron heridas el viernes 8 de agosto de 2025 a las 10:00 en el kilómetro 30 de la vía El Carmen-Chone, Manabí, tras perder el control de una motocicleta.

El rugido de una motocicleta se desvaneció la mañana de este viernes, cuando el asfalto de la vía El Carmen-Chone se tiñó de angustia. A las 10:00, en el kilómetro 30, frente a una gasolinera, Elizabeth Salazar, de 27 años, y una menor de 12 años cayeron al suelo tras perder el control de la moto en la que viajaban. El vehículo, según testigos, zigzagueó antes de derrapar, dejando a las ocupantes tendidas en la calzada, con el eco del impacto resonando en el aire.

Salazar sufrió escoriaciones en las extremidades inferiores, mientras la menor reportó un golpe en las costillas que le dificultaba respirar. Los transeúntes, alertados por el estruendo, corrieron a auxiliarlas y contactaron al ECU-911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de El Carmen llegaron al lugar, estabilizaron a las víctimas con primeros auxilios y descartaron la necesidad de traslado al hospital tras evaluar sus lesiones. La Policía Nacional acordonó la zona para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad.

Los agentes de la Unidad de Tránsito inspeccionaron la motocicleta, una Suzuki GN125 negra, y recolectaron testimonios de los presentes. Se abrió una investigación para determinar las causas del accidente, que preliminarmente apuntaron a una pérdida de control por exceso de velocidad o un desperfecto mecánico. Los oficiales buscaron cámaras en la gasolinera, lo que llevó a revisar grabaciones privadas. La escena, con restos de polvo y marcas de frenado, quedó bajo custodia policial hasta completar las pericias.

Las mujeres se recuperan luego del accidente

Elizabeth Salazar y la menor, tras recibir atención en el lugar, descansaron en sus hogares bajo supervisión médica. Familiares de Salazar, visiblemente aliviados, agradecieron la rápida respuesta de los paramédicos. La Policía Nacional entrevistó a las víctimas para reconstruir el incidente, pero ninguna recordaba detalles precisos del momento del derrape. La motocicleta, con daños en el chasis, quedó retenida en el patio de la Policía para un análisis técnico que determine posibles fallos mecánicos.

Se ordenó una pericia mecánica para descartar problemas en los frenos o neumáticos de la moto. Los agentes compararon el caso con un accidente en Chone el 6 de agosto, que involucró una motocicleta similar. El informe preliminar de la Unidad de Tránsito sugirió que las condiciones de la vía contribuyeron al siniestro, pero aguardaron resultados definitivos.

Peligros en las vías

El accidente de Elizabeth Salazar y una menor en El Carmen expuso los peligros de la vía El Carmen-Chone. La Policía Nacional investigó, mientras la comunidad reclamó mejoras viales.

La vía El Carmen-Chone registra más de 30 accidentes entre enero y julio de 2025, según las autoridades. En junio, un choque en el kilómetro 25 dejó un herido. La falta de señalización y el deterioro del asfalto preocupan a los conductores, quienes exigen instalar señales reflectivas y reparar baches. Los vecinos de la zona denunciaron que motocicletas circulaban a alta velocidad, aumentando el riesgo en el kilómetro 30. (22)