Accidente en la vía Nobol–Daule deja un muerto y tres heridos

La tarde de este jueves 14 de agosto de 2025, un choque entre un bus y un tráiler en la carretera Nobol – Daule, provincia del Guayas, provocó la muerte de una persona y dejó a tres pasajeros heridos, según confirmaron autoridades de tránsito y equipos de emergencia que acudieron al lugar.

El siniestro en plena carretera

El accidente ocurrió poco después del mediodía. Una cámara instalada en el vehículo de un conductor que circulaba por la zona registró el momento exacto del impacto. El bus de la cooperativa Balzareñas colisionó de frente contra un vehículo pesado y terminó severamente destruido.

La parte trasera del bus quedó completamente destapada tras el golpe, lo que provocó que varios pasajeros fueran expulsados hacia la calzada, aumentando la gravedad de las lesiones. Testigos en la vía reportaron escenas de caos y desesperación mientras esperaban la llegada de los equipos de socorro.

Respuesta de los organismos de emergencia

Hasta el sitio se trasladaron vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), miembros del Cuerpo de Bomberos de Daule, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y funcionarios de Concegua.

Los heridos fueron estabilizados en el lugar y luego trasladados a distintas casas de salud de Daule y Guayaquil. Mientras tanto, la circulación vehicular se vio restringida por varias horas debido al operativo de rescate y a las tareas de levantamiento de evidencias.

Nobol-Daule, una vía estratégica y de alto riesgo

El siniestro ocurrió en la única vía que actualmente conecta Nobol con Daule y que sirve como enlace directo hacia Guayaquil y el norte de la provincia del Guayas.

Desde marzo pasado, tras el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, esta carretera soporta un flujo vehicular mayor, lo que ha incrementado los riesgos de accidentes de tránsito, especialmente por el alto tránsito de vehículos pesados como tráileres y camiones de carga.

Autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia reglamentaria, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.

Causas bajo investigación

La CTE indicó que las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación. Peritos de tránsito levantaron evidencias en el lugar, incluyendo las imágenes captadas por cámaras de seguridad de vehículos particulares que registraron el accidente.

De forma preliminar, no se ha confirmado si la causa estuvo relacionada con una falla mecánica, exceso de velocidad o imprudencia al conducir. Los informes finales determinarán las responsabilidades del caso.

Contexto de siniestros recientes en la vía Nobol-Daule

Este accidente se suma a otros siniestros viales registrados en el país en las últimas semanas. El pasado martes, un accidente en la provincia de Bolívar dejó cinco muertos y 22 heridos, evidenciando la persistente problemática de la seguridad vial en Ecuador.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el exceso de velocidad, la distracción del conductor y las maniobras indebidas son las principales causas de accidentes de tránsito en el país.

Detalles

El choque entre un bus y un tráiler en la vía Nobol–Daule deja como saldo una víctima mortal, tres heridos y una carretera parcialmente colapsada por varias horas. Mientras las autoridades investigan las causas del siniestro, insisten en reforzar las medidas de prevención y el respeto a las normas de tránsito para reducir los accidentes en una de las vías más transitadas y riesgosas del Guayas. (12)