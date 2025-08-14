Accidente de globo aerostático en Países Bajos deja un muerto y cinco heridos

Un globo aerostático con 34 personas a bordo se estrelló la tarde del miércoles en Frisia, región ubicada en el norte de Países Bajos, dejando una persona fallecida y cinco heridas, tres de ellas en estado grave, según confirmaron las autoridades locales y medios neerlandeses.

El accidente durante el aterrizaje

El globo, considerado uno de los más grandes del país, había despegado en horas de la tarde desde la localidad de Joure. La tragedia ocurrió alrededor de las 21h00, cuando la aeronave descendió de manera brusca y terminó impactando contra el suelo antes de ser arrastrada varios metros por una zona de hierba, de acuerdo con un portavoz de la administración regional citado por la televisión pública NOS.

Todos los ocupantes eran mayores de edad y formaban parte de un vuelo turístico que sobrevolaba la zona norte del país. El impacto generó pánico entre los pasajeros, quienes quedaron atrapados en la canasta y debieron ser auxiliados por equipos de emergencia.

Víctimas y heridos por accidente de globo aerostático

Las autoridades locales confirmaron que una persona murió en el lugar del accidente. Otras cinco resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave y fueron trasladadas en helicópteros médicos a distintos hospitales de la región.

Los equipos de rescate desplegaron ambulancias, personal médico y brigadas de bomberos para evacuar a los pasajeros restantes, que fueron atendidos en el sitio por crisis nerviosa y golpes leves. Ninguno de ellos se encuentra en riesgo vital, según los primeros reportes oficiales.

Condiciones meteorológicas adversas

El Instituto Meteorológico Neerlandés (KNMI) había emitido advertencias sobre la presencia de fuertes vientos en la región de Frisia. Aunque en principio las ráfagas no representaban un riesgo para un globo de gran capacidad, los registros de la tarde mostraron que en el momento del aterrizaje se alcanzaron rachas superiores a los 30 kilómetros por hora, lo que habría dificultado el control de la aeronave.

Investigadores locales indicaron que estas condiciones climáticas fueron probablemente un factor determinante en el accidente, aunque aún se analizan otros posibles elementos técnicos y operativos.

Investigación en curso

La Inspección de Seguridad de los Países Bajos (OVV, por sus siglas en neerlandés) abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Se revisará la trayectoria del vuelo, las condiciones meteorológicas, el estado del globo y las medidas de seguridad aplicadas por la empresa operadora.

El portavoz de la OVV informó que se tomarán declaraciones a los sobrevivientes, al piloto y a testigos de la zona. También se analizarán grabaciones de teléfonos móviles y los reportes de control aéreo para determinar con precisión qué ocurrió durante la maniobra final.

Antecedentes de seguridad aérea con globos aerostáticos

Los vuelos en globo aerostático son una atracción turística frecuente en varias regiones de Europa, incluidos Países Bajos. Aunque los accidentes son poco comunes, en los últimos años se han registrado siniestros en otros países, principalmente asociados a cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

En 2022, un accidente en México dejó dos muertos cuando un globo se incendió en pleno vuelo. En Egipto, en 2013, un siniestro similar cobró la vida de 19 turistas. Estos casos han impulsado a las autoridades europeas a reforzar las normas de seguridad, especialmente en relación con el control del clima previo a los despegues.

Reacciones locales

La alcaldesa de la localidad de Joure expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó la rápida intervención de los equipos de rescate. Asimismo, pidió esperar el resultado de las investigaciones antes de emitir juicios sobre las responsabilidades de la empresa organizadora del vuelo.

La noticia causó conmoción en la región de Frisia, donde los vuelos en globo forman parte de la oferta turística habitual durante la temporada de verano.

El accidente del globo aerostático en Frisia deja un saldo trágico de una persona fallecida y cinco heridas, y abre interrogantes sobre la seguridad en este tipo de vuelos. Las autoridades investigan si las condiciones de viento registradas al momento del aterrizaje fueron el factor principal en el siniestro.

Mientras tanto, las autoridades locales insisten en la necesidad de reforzar los protocolos de prevención para garantizar que la actividad turística en globos aerostáticos se realice con los más altos estándares de seguridad.