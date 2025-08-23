Abierto de Estados Unidos 2025: Todo lo que necesitas saber sobre el último Grand Slam del año

El Abierto de Estados Unidos, conocido como el US Open , celebrará su 145ª edición en 2025, consolidándose como el torneo de tenis más antiguo del mundo, iniciado en 1881 como el Campeonato Nacional de Estados Unidos.

El torneo se jugará en 17 canchas con superficie Laykold, incluyendo los estadios principales Arthur Ashe , con techo retráctil, y Louis Armstrong .

Este año, el evento se extenderá a 15 días, comenzando por primera vez un domingo 24 de agosto , a diferencia de su tradicional inicio en lunes, alineándose con el Abierto de Australia y el Abierto de Francia. Wimbledon permanece como el único Grand Slam de 14 días.

Campeones defensores y jugadores destacados

En la categoría de individuales masculinos, el italiano Jannik Sinner , actual número 1 de la ATP, defenderá su título tras vencer a Taylor Fritz en la final de 2024 con un marcador de 6-3, 6-4, 7-5 .

En femeninos, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 de la WTA, buscará revalidar su corona tras derrotar a Jessica Pegula por 7-5, 7-5 en 2024. Otros nombres relevantes incluyen a Novak Djokovic, quien aspira a lograr su 25º título de Grand Slam, un récord histórico, y a Venus Williams, que regresa al circuito a los 45 años.