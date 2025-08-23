Abierto de Estados Unidos 2025: Todo lo que necesitas saber sobre el último Grand Slam del año

Este año, el evento se extenderá a 15 días, comenzando por primera vez un domingo 24 de agosto, a diferencia de su tradicional inicio en lunes, alineándose con el Abierto de Australia y el Abierto de Francia. Wimbledon permanece como el único Grand Slam de 14 días.
One (in the) World Observatory. pic.twitter.com/N5OplKbUCT
— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
Campeones defensores y jugadores destacados
En femeninos, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 de la WTA, buscará revalidar su corona tras derrotar a Jessica Pegula por 7-5, 7-5 en 2024.
Otros nombres relevantes incluyen a Novak Djokovic, quien aspira a lograr su 25º título de Grand Slam, un récord histórico, y a Venus Williams, que regresa al circuito a los 45 años.
Formato y calendario del torneo
El US Open 2025 mantendrá el formato de 128 jugadores en los cuadros de individuales masculinos y femeninos. Los partidos masculinos se disputan al mejor de cinco sets, con un desempate en el quinto set en caso de empate a seis juegos. Las mujeres juegan al mejor de tres sets, con un desempate al primero en llegar a diez puntos en el tercer set si es necesario.
Premios y cobertura mediática del Abierto de Estados Unidos
El Abierto de Estados Unidos 2025 distribuirá 90 millones de dólares en premios, el mayor monto entre los Grand Slams. De estos, 63.24 millones se destinan a los individuales, 9.56 millones a los dobles masculinos y femeninos, y 679,200 dólares a los dobles mixtos.
En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de ESPN, ESPN2 y ABC, con transmisiones en los tres domingos del torneo. En España, los partidos se podrán seguir por Movistar Plus+, mientras que en Latinoamérica, ESPN2 y Disney+ ofrecerán la señal en vivo.