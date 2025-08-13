COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Varios disparos recibió un hombre en el barrio La Paz de Manta y lo mantienen grave

Este asesinato ocurrió menos de una hora después de que Carlos Falconez fuera ultimado en un taller de motos en el barrio El Paraíso.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Abel Vinces Ponce se convirtió en la víctima número 300 de muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va del año.
El ataque armado se registró en un tramo de la calle 301 en el barrio La Paz.
Abel Vinces Ponce se convirtió en la víctima número 300 de muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va del año.
El ataque armado se registró en un tramo de la calle 301 en el barrio La Paz.

Redacción

Redacción ED.

Abel Vinces Ponce, por poco se convierte en la víctima número 300 de muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va del año. Esto, tras ser atacado a balazos por sicarios en el barrio La Paz. El hecho ocurrió en los exteriores de su vivienda, donde le dispararon. Tras el ataque lo trasladaron con vida a una casa de salud. Este hecho se dio en el populoso sector conocido como “El Hueco”.

El suceso generó alarma entre los moradores, quienes reportaron haber escuchado múltiples disparos. Agentes de Criminalística acudieron al lugar y encontraron más de diez casquillos de arma de fuego frente a la casa de Vinces. Aquello evidenció la violencia del suceso. Cuatro horas después del ataque se conoció que Vinces estaba delicado y que lo iban a ingresar a quirófano para someterlo a una cirugía.

El Distrito Manta está cerca de la víctima 300

Este ataque armado ocurrió menos de una hora después de que Carlos Falconez, de 21 años, fuera asesinado dentro de un taller de motos en el barrio El Paraíso, también en Manta. Ambos casos reflejan la creciente ola de violencia que afecta a la ciudad, que ya acumula 299 muertes violentas en 2025. Se trata de una cifra alarmante si se compara con las 331 registradas durante todo el 2024 en el mismo distrito.

Abel Vinces tenía un historial reciente de violencia familiar. El 7 de agosto, tres de sus familiares –su madre, Segunda Ponce, y sus dos hermanos Luis y Gustavo Vinces– fueron víctimas de otro ataque armado. Aquello ocurrió en el mismo barrio La Paz. En ese atentado, todos lograron sobrevivir, aunque con heridas de consideración. Las autoridades no han confirmado si ambos incidentes están relacionados, pero investigan posibles vínculos con la delincuencia organizada en la zona.

Manta, punto crítico de inseguridad

El barrio La Paz, junto con otras áreas de Manta como Los Esteros, ha sido señalado por los moradores como un punto crítico de inseguridad. La presencia de sicarios y el uso de armas de fuego han incrementado la zozobra en estos sectores. Los residentes exigen mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar la violencia. Las autoridades locales han intensificado operativos en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque armado contra Abel Vinces, y las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO