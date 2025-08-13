Varios disparos recibió un hombre en el barrio La Paz de Manta y lo mantienen grave

Abel Vinces Ponce, por poco se convierte en la víctima número 300 de muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va del año. Esto, tras ser atacado a balazos por sicarios en el barrio La Paz. El hecho ocurrió en los exteriores de su vivienda, donde le dispararon. Tras el ataque lo trasladaron con vida a una casa de salud. Este hecho se dio en el populoso sector conocido como “El Hueco”.

El suceso generó alarma entre los moradores, quienes reportaron haber escuchado múltiples disparos. Agentes de Criminalística acudieron al lugar y encontraron más de diez casquillos de arma de fuego frente a la casa de Vinces. Aquello evidenció la violencia del suceso. Cuatro horas después del ataque se conoció que Vinces estaba delicado y que lo iban a ingresar a quirófano para someterlo a una cirugía.

El Distrito Manta está cerca de la víctima 300

Este ataque armado ocurrió menos de una hora después de que Carlos Falconez, de 21 años, fuera asesinado dentro de un taller de motos en el barrio El Paraíso, también en Manta. Ambos casos reflejan la creciente ola de violencia que afecta a la ciudad, que ya acumula 299 muertes violentas en 2025. Se trata de una cifra alarmante si se compara con las 331 registradas durante todo el 2024 en el mismo distrito.

Abel Vinces tenía un historial reciente de violencia familiar. El 7 de agosto, tres de sus familiares –su madre, Segunda Ponce, y sus dos hermanos Luis y Gustavo Vinces– fueron víctimas de otro ataque armado. Aquello ocurrió en el mismo barrio La Paz. En ese atentado, todos lograron sobrevivir, aunque con heridas de consideración. Las autoridades no han confirmado si ambos incidentes están relacionados, pero investigan posibles vínculos con la delincuencia organizada en la zona.

Manta, punto crítico de inseguridad

El barrio La Paz, junto con otras áreas de Manta como Los Esteros, ha sido señalado por los moradores como un punto crítico de inseguridad. La presencia de sicarios y el uso de armas de fuego han incrementado la zozobra en estos sectores. Los residentes exigen mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar la violencia. Las autoridades locales han intensificado operativos en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque armado contra Abel Vinces, y las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables. (17)