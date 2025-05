A$AP Rocky, esposo de Rihanna, quiere ser el primer James Bond negro

A$AP Rocky, rapero y actor de 36 años, anunció su interés en interpretar al primer James Bond negro en la gran pantalla, motivado por su experiencia en escenas de acción para la película Highest 2 Lowest.

El artista, cuyo nombre real es Rakim Mayers, compartió su ambición de encarnar al icónico agente 007 en una entrevista con Variety. “Pienso que debo ser el nuevo James Bond negro. ¿Por qué no? Si voy al gimnasio, estaré listo”, afirmó.

Quiere tiempo para convertirse en el James Bond negro

Además, A$AP Rocky indicó que actualmente está en “modo papá” por sus responsabilidades como padre de dos hijos con la cantante Rihanna, y esperando un tercero, por lo que pidió “un par de meses” para prepararse físicamente.

Rocky también destacó su experiencia en Highest 2 Lowest, un thriller dirigido por Spike Lee y que se estrenará en agosto, donde realizó diversas acrobacias. “Nací para esto. No voy a perder el tiempo de nadie. Esta es la misma forma en que abordas la creación de un álbum o el diseño de algo: tienes que darlo todo”, detalló.

El rapero también expresó interés en proyectos familiares, como una película original al estilo de Pixar o DreamWorks, inspirado por sus hijos.

Trayectoria actoral en ascenso

Rocky debutó en el cine con Dope en 2015, seguido por papeles en Zoolander 2 (2016) y Monster (2018). También apareció en series como Empire y Ray Donovan. Su rol más destacado será en Highest 2 Lowest, donde interpreta a Yung Felon, un aspirante a rapero, recibiendo elogios del director Spike Lee, quien lo calificó de “fuego” en una entrevista con AP el 18 de abril de 2025.

En 2015, Rocky ya había mencionado su interés por ser James Bond negro en una entrevista con Esquire UK, afirmando que sería un 007 que “luciría mejor que cualquier otro Bond”.

Contexto del casting de James Bond

La búsqueda del próximo James Bond sigue abierta tras la salida de Daniel Craig en No Time to Die (2021). Amazon MGM Studios, que asumió el control creativo de la franquicia en marzo de 2025, trabaja en Bond 26 con los productores Amy Pascal y David Heyman, según The James Bond Dossier el 3 de abril de 2025.

No hay anuncio oficial sobre el casting, pero nombres como Aaron Taylor-Johnson y Henry Cavill han surgido en especulaciones.

La posibilidad de un James Bond negro ha generado discusiones. Idris Elba fue considerado un favorito en el pasado, pero se retiró de la contienda en 2023, según XXL. Rocky sería el primer actor negro en el papel, marcando un hito en la franquicia de 25 películas desde 1962.

¿Quiénes han interpretado al famoso agente secreto?

Los actores que han interpretado a James Bond en las películas oficiales de la saga producida por Eon Productions son:

Sean Connery (1962-1967, 1971): Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever.

George Lazenby (1969): On Her Majesty's Secret Service.

Roger Moore (1973-1985): Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill.

Timothy Dalton (1987-1989): The Living Daylights, Licence to Kill.

Pierce Brosnan (1995-2002): GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day.

Daniel Craig (2006-2021): Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, No Time to Die.

