Periodista Xavier Ramos fue asesinado a puñaladas dentro de su departamento, en Guayaquil

A Xavier Ramos, periodista del diario El Universo, lo encontraron sin vida la noche del jueves 21 de agosto en su departamento, esto en la ciudad de Guayaquil. Al comunicador lo asesinaron con un arma blanca, según confirmó la Policía Nacional, en un hecho que ha generado conmoción en el gremio periodístico de la ciudad. El departamento en el que vivía Ramos está en la sexta etapa de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil.

El cuerpo de Ramos se halló tras reportes de familiares y amigos. Ellos alertaron a las autoridades que el periodista no acudió a su trabajo ni respondía llamadas o mensajes durante el día. El mayor de la Policía Nacional, Gino Zanzzi, informó que el cadáver presentaba múltiples heridas por arma blanca y que el crimen habría ocurrido en la madrugada o mañana del jueves.

Xavier Ramos trabajó en la provincia de Manabí

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al lugar para recoger el cuerpo y recabar evidencias. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas y los responsables del asesinato. Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de seguridad del sector para obtener pistas sobre el crimen.

La Fiscalía y la Policía mantienen cercado el lugar mientras continúan las pesquisas. Ramos, reconocido por su trayectoria periodística, trabajó como corresponsal de El Universo en Manabí y también colaboró con el diario La Hora en esa misma provincia. Su muerte ha generado consternación entre colegas y representantes del gremio, quienes exigen justicia y celeridad en las investigaciones.

Otro periodista asesinado en marzo pasado

En un comunicado oficial, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia expresó sus condolencias por el fallecimiento del periodista, destacando su aporte al periodismo ecuatoriano. Este crimen se suma a la preocupante cifra de homicidios en la Zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, donde en lo que va de 2025 se han registrado más de 2,060 asesinatos, según datos oficiales.

El asesinato de Ramos no es un caso aislado. En marzo de este año, el periodista Patricio Aguilar fue asesinado en Esmeraldas, lo que evidencia la vulnerabilidad del gremio periodístico en el país. La investigación sigue en curso, y la Policía Nacional ha indicado que proporcionará más detalles conforme avancen las diligencias. El gremio periodístico y la ciudadanía esperan respuestas claras sobre este crimen que enluta al periodismo ecuatoriano. (17)