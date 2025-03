Compártelo con tus amigos:

A sus 66 años, la diva de Hollywood, Sharon Stone, se ríe de los cambios de la edad y nos enseña a querer nuestro cuerpo sin filtros.

La legendaria actriz de Basic Instinct, habló sobre sentirse cómoda con los cambios físicos el 3 de marzo de 2025 en una entrevista con The Times desde Los Ángeles. Justo antes de cumplir 67 años este 10 de marzo. Porque quiere inspirar a todos a abrazar el envejecimiento con amor propio y cero dramas.

Sharon Stone está rompiendo esquemas otra vez, pero esta vez no es por un papel sexy, sino por su actitud frente a la edad. En su charla con The Times, soltó una joya: “Mis axilas ahora tienen pliegues”. Lejos de quejarse, lo dijo con humor y orgullo, mostrando que no le teme a los cambios.

La estrella, que cumple 67 este domingo, no se anda con rodeos. “Antes tenía brazos hermosos, ahora son fuertes y pintan… como alas de ángel”, agregó en la entrevista. Este giro positivo no es nuevo para ella; desde su derrame cerebral en 2001, Sharon ha hablado de resiliencia y aceptación, y ahora lo lleva al terreno del cuerpo.

Sharon Stone pasó del Botox al amor propio

Hace años, Sharon Stone confesó a Vogue Arabia en 2022 que usó Botox tras su recuperación, pero hoy prefiere la naturalidad. “Muchos se rinden al envejecer, pero hay que amar ese cuerpo”, dijo a The Times. Su mensaje caló hondo. En un mundo obsesionado con la juventud, ella va contracorriente. No es la primera en hacerlo; figuras como Jane Fonda también han defendido envejecer sin filtros. Pero Sharon le pone su toque único: humor y cero victimismo.

Con una carrera que incluye hits como Casino (1995), donde ganó un Globo de Oro, Sharon sigue siendo referente. Ahora, además de actuar y pintar —su nueva pasión—, se convierte en voz del body positive. “No te definas por tu cuerpo, pero quiérelo igual”, insistió.

Su cumpleaños este 10 de marzo de 2025 será una fiesta de autenticidad, y nosotros estamos invitados a celebrarlo con ella.

Kerlley Ponce