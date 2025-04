Jackson Rodríguez, jugador de Emelec, sufre el secuestro de su esposa e hijo, en Guayaquil

A la esposa y al hijo de Jackson Rodríguez, jugador del Club Sport Emelec, los secuestraron durante la madrugada en Guayaquil. El hecho ocurrió tras un violento asalto a la vivienda del jugador este miércoles 23 de abril del 2025.. Sujetos armados no identificados ingresaron a la fuerza, robando electrodomésticos, dinero y joyas, antes de llevarse a los familiares del futbolista. Las autoridades han iniciado una investigación para rescatar a las víctimas y capturar a los responsables.

El incidente ocurrió en la vivienda del jugador de Emelec Jackson Rodríguez, ubicada en un sector no especificado de Guayaquil. Según medios locales, los delincuentes, armados, irrumpieron en la casa durante la madrugada. Aprovecharon la ausencia del futbolista, quien no resultó herido, pero se encuentra profundamente preocupado por la seguridad de su esposa e hijo. Hasta el momento de esta publicación, Emelec no había emitido un comunicado oficial en sus redes sociales sobre la situación de su jugador.

El jugador Jackson Rodríguez no estaba en casa

La Policía Nacional desplegó unidades especializadas para atender el caso, iniciando operativos en la ciudad. Esto con el objetivo de localizar a los secuestrados y detener a los responsables. Las autoridades están recopilando evidencias, incluyendo posibles grabaciones de cámaras de seguridad en la zona. Pese a eso no se han revelado detalles adicionales sobre el avance de las investigaciones. La comunidad deportiva y los ciudadanos de Guayaquil han expresado su consternación ante este hecho.

Este secuestro se suma a una serie de incidentes delictivos que han generado alarma en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la inseguridad en Ecuador. En los últimos años, los casos de secuestros express y asaltos violentos han aumentado. Aquello ha llevado a la ciudadanía a demandar medidas más efectivas para combatir la criminalidad. El caso del jugador de Emelec Jackson Rodríguez ha resonado en el ámbito deportivo. Aficionados y colegas han mostrado solidaridad con el jugador.

Presentó una demanda a varios exdirigentes

Jackson Rodríguez, conocido por su trayectoria en Emelec, también ha estado en el centro de la atención recientemente por motivos extradeportivos. Según la periodista María José Gavilanes, el futbolista demandó a exdirigentes del club por presunto abuso de confianza. Él alegó que se le descontó dinero de su sueldo para pagar un vehículo. Jorge Guzmán, presidente del club, en un gesto de apoyo, puso sus garantías personales para facilitar la entrega de un nuevo automóvil al jugador.

El caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de figuras públicas ante la delincuencia. Las autoridades han prometido priorizar la búsqueda de los familiares de Jackson Rodríguez, mientras la ciudadanía espera resultados concretos. La falta de un pronunciamiento oficial por parte de Emelec.

La investigación sigue en curso, y la Policía ha solicitado a la población proporcionar cualquier información que pueda contribuir a resolver el caso. Mientras tanto, Guayaquil permanece atenta a las novedades, con la esperanza de que la esposa e hijo de Jackson Rodríguez sean encontrados sanos y salvos