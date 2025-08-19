A Ismael Rescalvo se le hace complicado ganar de local

Ismael Rescalvo enfrenta un desafío creciente en Barcelona SC, donde le cuesta ganar de local. La reciente derrota por 2-0 ante Macará en el estadio Monumental, en la fecha 25 de la Liga Pro 2025, expone el declive del conjunto canario en su lucha por el título, que lidera Independiente del Valle con 53 puntos.

Bajo el mando del español, Barcelona solo ha ganado uno de cinco partidos en casa: 2-0 ante Orense SC. Empató 3-3 con Libertad y 1-1 con Técnico Universitario, perdió 1-0 ante Liga de Quito y cayó ante Macará, sumando apenas 5 de 15 puntos posibles. Esta irregularidad, especialmente contra rivales en crisis como Técnico y Macará, ha generado críticas.

Ismael Rescalvo, en rueda de prensa, asumió la responsabilidad: “Faltaron ideas para atacar. Estamos en deuda con la afición.” A 9 puntos del líder, el Ídolo necesita urgentemente mejorar su rendimiento en el Monumental para no quedar rezagado antes del hexagonal final. El próximo duelo ante Deportivo Cuenca será clave para recuperar confianza.

Ismael Rescalvo habló de los lesionados

Barcelona SC enfrenta una crisis ofensiva tras las ausencias de Octavio Rivero y Felipe Caicedo en varias fechas. Ante Macará, Ismael Rescalvo solo contó con Miguel Parrales, reemplazado por Gabriel Cortez en el segundo tiempo. “Es un hándicap grande tenerlos fuera. Cuando están, el equipo llega al gol con facilidad”, lamentó el técnico español.

Rivero, con una lesión cervical desde el 2 de agosto, está en readaptación y podría volver ante Deportivo Cuenca el 25 de agosto. Caicedo, afectado por gastroenteritis, también apunta a estar disponible. “Esperamos recuperarlo pronto y tenerlos a ambos para tener variantes,” afirmó Rescalvo. Barcelona, tercero con 43 puntos, busca recuperar terreno frente al líder Independiente del Valle.

Byron Castillo renueva por tres años

Byron Castillo, lateral-extremo ecuatoriano de Barcelona SC, ha renovado su contrato con el club por tres años más, hasta diciembre de 2028, según informó el periodista Mario Canessa. Pese a que su actual vínculo, tras llegar en julio de 2024 cedido por León, expiraba en diciembre de 2025, la directiva alcanzó un acuerdo con su representante para extenderlo. Sin embargo, Castillo, de 30 años, atraviesa un mal momento individual, siendo uno de los jugadores más cuestionados del equipo de Ismael Rescalvo.

Utilizado principalmente como recambio, no ha logrado un impacto significativo en la cancha, generando críticas entre la hinchada. En la Liga Pro 2025, suma 12 partidos sin goles ni asistencias. Barcelona SC, tercero con 43 puntos, busca reforzar su plantilla para el hexagonal final, pero la renovación de Castillo ha sorprendido a los aficionados.