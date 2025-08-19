COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

A Ismael Rescalvo se le hace complicado ganar de local

La derrota ante Macará agravó la crisis en el Monumental y aleja al Ídolo del liderato.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ismael Rescalvo, entrenador de Barcelona SC.
Ismael Rescalvo, entrenador de Barcelona SC.
Ismael Rescalvo, entrenador de Barcelona SC.
Ismael Rescalvo, entrenador de Barcelona SC.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ... Ver más

[email protected]

Ismael Rescalvo enfrenta un desafío creciente en Barcelona SC, donde le cuesta ganar de local. La reciente derrota por 2-0 ante Macará en el estadio Monumental, en la fecha 25 de la Liga Pro 2025, expone el declive del conjunto canario en su lucha por el título, que lidera Independiente del Valle con 53 puntos.

Bajo el mando del español, Barcelona solo ha ganado uno de cinco partidos en casa: 2-0 ante Orense SC. Empató 3-3 con Libertad y 1-1 con Técnico Universitario, perdió 1-0 ante Liga de Quito y cayó ante Macará, sumando apenas 5 de 15 puntos posibles. Esta irregularidad, especialmente contra rivales en crisis como Técnico y Macará, ha generado críticas.

Ismael Rescalvo, en rueda de prensa, asumió la responsabilidad: “Faltaron ideas para atacar. Estamos en deuda con la afición.” A 9 puntos del líder, el Ídolo necesita urgentemente mejorar su rendimiento en el Monumental para no quedar rezagado antes del hexagonal final. El próximo duelo ante Deportivo Cuenca será clave para recuperar confianza.

Ismael Rescalvo habló de los lesionados

Barcelona SC enfrenta una crisis ofensiva tras las ausencias de Octavio Rivero y Felipe Caicedo en varias fechas. Ante Macará, Ismael Rescalvo solo contó con Miguel Parrales, reemplazado por Gabriel Cortez en el segundo tiempo. “Es un hándicap grande tenerlos fuera. Cuando están, el equipo llega al gol con facilidad”, lamentó el técnico español.

Rivero, con una lesión cervical desde el 2 de agosto, está en readaptación y podría volver ante Deportivo Cuenca el 25 de agosto. Caicedo, afectado por gastroenteritis, también apunta a estar disponible. “Esperamos recuperarlo pronto y tenerlos a ambos para tener variantes,” afirmó Rescalvo. Barcelona, tercero con 43 puntos, busca recuperar terreno frente al líder Independiente del Valle.

Byron Castillo renueva por tres años

Byron Castillo, lateral-extremo ecuatoriano de Barcelona SC, ha renovado su contrato con el club por tres años más, hasta diciembre de 2028, según informó el periodista Mario Canessa. Pese a que su actual vínculo, tras llegar en julio de 2024 cedido por León, expiraba en diciembre de 2025, la directiva alcanzó un acuerdo con su representante para extenderlo. Sin embargo, Castillo, de 30 años, atraviesa un mal momento individual, siendo uno de los jugadores más cuestionados del equipo de Ismael Rescalvo.

Utilizado principalmente como recambio, no ha logrado un impacto significativo en la cancha, generando críticas entre la hinchada. En la Liga Pro 2025, suma 12 partidos sin goles ni asistencias. Barcelona SC, tercero con 43 puntos, busca reforzar su plantilla para el hexagonal final, pero la renovación de Castillo ha sorprendido a los aficionados.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estudios recientes revelan beneficios del ayuno intermitente para la salud metabólica

Guía nutricional: cómo armar un desayuno equilibrado y beneficioso para la salud

Beccacece mantiene la base de arqueros en la convocatoria de Ecuador para la doble fecha

Justicia australiana multa a aerolínea con 90 millones de dólares australianos por despidos ilegales durante la pandemia

Taylor Swift despierta especulaciones sobre actuación en el Super Bowl 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estudios recientes revelan beneficios del ayuno intermitente para la salud metabólica

Guía nutricional: cómo armar un desayuno equilibrado y beneficioso para la salud

Beccacece mantiene la base de arqueros en la convocatoria de Ecuador para la doble fecha

Justicia australiana multa a aerolínea con 90 millones de dólares australianos por despidos ilegales durante la pandemia

Taylor Swift despierta especulaciones sobre actuación en el Super Bowl 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estudios recientes revelan beneficios del ayuno intermitente para la salud metabólica

Guía nutricional: cómo armar un desayuno equilibrado y beneficioso para la salud

Beccacece mantiene la base de arqueros en la convocatoria de Ecuador para la doble fecha

Justicia australiana multa a aerolínea con 90 millones de dólares australianos por despidos ilegales durante la pandemia

Taylor Swift despierta especulaciones sobre actuación en el Super Bowl 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO