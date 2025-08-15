95 años de compromiso Educativo: La Unidad Educativa Cristo Rey festeja su historia

La Unidad Educativa Cristo Rey , una de las instituciones educativas más emblemáticas de Portoviejo , conmemora este 15 de agosto de 2025 sus 95 años de creación .

Las actividades programadas incluyen una misa conmemorativa a las 09h00 , presidida por el obispo y abierta a toda la comunidad educativa, así como a quienes deseen unirse en esta celebración espiritual.

En la tarde, se llevará a cabo una sesión solemne con la participación del personal académico e invitados especiales, según detalló el rector Edward Gutiérrez .

Gutiérrez destacó que la institución, fundada bajo los principios de la educación jesuita, ha mantenido un compromiso constante con la formación académica y humana.

el sello de la institución para toda la vida”, afirmó el rector. “El Cristo Rey tiene una historia de compromiso, educación y servicio. No se trata solo de graduarse, sino de llevar”, afirmó el rector.

Hubo un encuentro con exestudiantes , reforzando los lazos con quienes han pasado por sus aulas y consolidando la comunidad que identifica a la institución.

Formación integral y valores jesuitas El rector enfatizó que la misión de Cristo Rey va más allá de la excelencia académica. La institución busca formar estudiantes conscientes, competentes, compasivos y comprometidos , valores centrales de la educación jesuita. En el ámbito académico, la institución ha implementado este año la materia de robótica en la educación media, como parte de su apuesta por la innovación. Además, el colegio trabaja para convertirse en una unidad educativa bilingüe , fortaleciendo la enseñanza de idiomas para preparar a los estudiantes en un contexto global.