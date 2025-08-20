9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal

El club 9 de Octubre se convirtió en el duodécimo equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Ecuador. Lo hizo al vencer por 5-3 en penales a Técnico Universitario en el Estadio Municipal de La Troncal, Cañar, Ecuador, tras un empate 0-0.

Una definición desde los doce pasos

La serie se definió por la efectividad de los locales, con Danne González sellando el triunfo al convertir el quinto penal, mientras que Marlon Medranda falló el tercer disparo del ‘Rodillo Rojo’ al estrellar el balón en el poste.

El partido mostró un trámite equilibrado con escasas ocasiones de gol. 9 de Octubre acertó los cinco penales ejecutados por Yilmar Celedón, Wilmar Rivas, Jairo Mairondo, Elkin Chichande y Danne González. Por Técnico Universitario, convirtieron Richard Celis, Miguel Perea y Fabián Cuero, pero el error de Medranda fue decisivo.

El club 9 de Octubre se convirtió en el cuarto equipo de Serie B en clasificar a los octavos de final, donde enfrentará al vigente campeón, El Nacional, que venció 3-0 a 22 de Julio en los dieciseisavos.

Contexto del partido

El ‘Súper9’, tras superar a Deportivo Panamericana por 1-0 en la fase anterior, aprovechó su localía en La Troncal para eliminar a un equipo de la máxima categoría. Técnico Universitario, dirigido por Giovanny Cumbicus, debutó en el torneo con un equipo mixto, reservando titulares para la segunda mitad, pero no logró concretar su dominio en el marcador. Este resultado marcó la sexta eliminación de un club de Serie A en esta ronda, tras Delfín, Libertad, Mushuc Runa, Cumbayá e Imbabura.

Clasificados y próximos cruces

Con esta victoria, 9 de Octubre se une a Deportivo Santo Domingo, La Cantera de Pastaza, San Antonio y Gualaceo como representantes de categorías inferiores en los octavos de final, junto a Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City, Independiente del Valle y Deportivo Cuenca de la Serie A.

Este jueves, a las 19h00, en el estadio Olímpico de Ibarra, Leones FC se enfrentará a Orense en los 16avos de final. Por su parte, Liga de Portoviejo se enfrentará Macará, el miércoles 27 de agosto a las 19h30, en el estadio Reales Tamarindos. Cuenca Jrs se medirá a Barcelona, el 28 de agosto, a las 19h00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

El duelo entre 9 de Octubre y El Nacional se disputará el 30 de agosto en el Estadio Municipal de La Troncal, con el equipo de Serie B nuevamente como local, según el formato que favorece a los clubes de menor categoría.

Importancia del torneo

La Copa Ecuador 2025 otorga al campeón un cupo como Ecuador 4 en la Copa Libertadores 2026 y la oportunidad de disputar la Supercopa de Ecuador contra el ganador de la Serie A 2025. El Nacional, defensor del título tras vencer en 2024, es favorito, pero la actuación de equipos como 9 de Octubre evidencia la competitividad del torneo. La final está programada para el 26 de noviembre en un estadio neutral.