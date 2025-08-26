43 años de historia: La Trinchera, el grupo de teatro que puso a Manta en el mapa del arte

El Grupo de Teatro La Trinchera, fundado el 26 de agosto de 1982, celebra su cuadragésimo tercer aniversario. La iniciativa surgió en las aulas del Colegio Nacional Cinco de Junio de Manta, bajo la dirección del profesor Gonzalo Andrade Arévalo.

Un año después, en 1983, el grupo se independizó para buscar capacitación fuera de la provincia de Manabí, principalmente en Quito, con el objetivo de profesionalizar su arte. Esta búsqueda de formación y el apoyo de instituciones clave marcarían el inicio de una historia dedicada a la promoción cultural.

Inicios y consolidación en el teatro ecuatoriano

En sus primeros años, el grupo de teatro enfrentó las adversidades de una ciudad sin una tradición teatral establecida. El apoyo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) y el Departamento de Difusión Cultural del Banco Central fue fundamental para su subsistencia.

El Teatro Chushig, construido en 1985 por Orley Zambrano, se convirtió en su primera casa. Posteriormente, en 1987, este espacio fue adquirido por la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, gracias a la visión de su rector fundador, Medardo Mora, y del director del Departamento de Cultura, el escritor Horacio Hidrovo Peñaherrera, con el respaldo de Francisco Aguirre, del Banco Central. La formación de los actores se nutrió de la experiencia de maestros internacionales como Arístides Vargas, Charo Francés y Luis Martínez.

Proyección internacional y contribución cultural

Actualmente, La Trinchera es reconocido como uno de los grupos de teatro más influyentes y antiguos del país. En 1988, crearon el Festival Internacional de Teatro de Manta, el cual cumplirá 38 ediciones este año, siendo el más antiguo de Ecuador. En el año 2000, se constituyeron como Fundación Cultural y fundaron el Encuentro Internacional Manta por la Danza, que con su 26.ª edición, también se ha posicionado como el evento de danza más antiguo del país.

El grupo cuenta con su propia sede, el Centro de Artes La Trinchera, ubicado en la Ciudadela Universitaria. Este espacio, con capacidad para 280 personas es un referente para las artes escénicas y musicales en la región. Su trabajo ha trascendido fronteras, participando en festivales y temporadas teatrales en más de una decena de países, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, España y Austria.

Elenco actual y obras recientes

El elenco estable del Grupo de Teatro La Trinchera está compuesto por Rocío Reyes Macías, Nixon García Sabando, Freddy Reyes Macías, Hernán Reyes Parrales y Magaregger Mendoza. Recientemente estrenaron su nueva obra “Antígona es una Franja”.

En la que además del elenco estable, participaron artistas invitados como el músico Claudio Hidalgo, la cantante Sofía Campos, la bailarina Miryan Rivera, los técnicos Jorge Gutiérrez, Alejando Carrillo, Karla Salinas, Christian Jácome, la actriz y escenógrafa Paola Álava, la diseñadora de vestuario Lia Padilla.

El legado de La Trinchera es haber sembrado el teatro en Manta y consolidarlo como un arte representativo de la ciudad. Su trabajo ha transformado la realidad cultural, convirtiéndose en un motor de desarrollo a través de las artes escénicas. (10).