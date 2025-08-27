404 Error de Contenido responde a Kreizivoy y Luisao: “El canal nunca fue suyo”

Tras los reclamos públicos de los influencers Kreizivoy y Luisao, quienes aseguraron que les habían arrebatado el canal de YouTube 404 Error de Contenido, la plataforma rompió el silencio a través de Instagram para dar su versión de los hechos y ofrecer un contexto más amplio sobre la relación con los creadores del podcast El Pabellón.

Mediante una galería de imágenes con texto, los administradores explicaron que el canal siempre fue un proyecto independiente, creado antes del inicio de El Pabellón, y que en ningún momento el contenido fue sustraído: “Nunca les quitamos nada, porque el canal nunca fue suyo. Por el contrario, invertimos tiempo y recursos para que su programa creciera”, señalaron.

Acuerdo de colaboración y responsabilidades

Según la versión oficial de 404 Error de Contenido, la colaboración con Kreizivoy y Luisao consistía en brindar un espacio para grabar, herramientas digitales para la transmisión y soporte técnico básico. Por su parte, los influencers debían cubrir todos los costos de producción, incluyendo cámaras, vestuario, logística y promoción de su programa.

La monetización del canal también fue entregada a los creadores de El Pabellón, quienes lograron aumentar las reproducciones de 20.000 a 100.000 por episodio. Consolidando una audiencia notable dentro del ecosistema digital ecuatoriano. No obstante, la colaboración finalizó con pérdidas cercanas a $7.000 para los administradores, según informaron.

Acusaciones consideradas estrategia mediática por parte de Suerte TV

El canal y Suerte TV calificaron las acusaciones de los influencers como una estrategia mediática tras el intento fallido de adquirir la plataforma. “Toda la historia de que les quitamos el canal es solo un movimiento mediático porque no se les vendió”, indicaron los administradores.

De acuerdo con su versión, los conflictos surgieron luego de que Kreizivoy y Luisao intentaran comprar el canal para mantener el proyecto bajo su control, una propuesta que fue rechazada por Suerte TV, que decidió conservar la plataforma para otros contenidos.

Fin de la alianza y reactivación independiente

El comunicado oficial subrayó que la colaboración con El Pabellón concluyó en agosto de 2025. Y dejó en claro que los influencers deberán reactivar su programa de manera independiente, fuera del paraguas de 404 Error de Contenido y Suerte TV.

“Si quieren seguir difundiendo mentiras y difamando, ese desagradecimiento refleja más de ustedes que cualquier cosa que podamos decir”, añadieron.

Reacción de los seguidores y próxima etapa de Luisao y Kreizivoy

El conflicto generó un amplio debate en redes sociales. Seguidores de los influencers mostraron apoyo y solidaridad, destacando la calidad del contenido y el crecimiento que El Pabellón logró pese a las dificultades. Por su parte, Luisao pidió detener los ataques hacia Suerte TV, promoviendo un enfoque más conciliador en medio de la polémica.

Mientras tanto, Kreizivoy y Luisao continúan con El Pabellón a través del canal personal de Kreizivoy en YouTube, intentando mantener la audiencia y reconstruir el proyecto de forma autónoma.