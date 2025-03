Compártelo con tus amigos:

El MIES entregó los primeros bonos de contingencia y de arriendo que ofreció el Gobierno a los afectados de la ciudadela Fátima.

El martes 11 de marzo del 2025, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entregó los primeros 39 bonos antrópicos (los reciben una sola vez) y de arriendo que ofreció tras el deslizamiento que se registró en la ciudadela Fátima, en el que murieron cuatro personas.

“En una segunda actualización de los datos de las familias afectadas en esta zona reportamos más de 150, en este saneamiento, ingresamos en una primera fase 39 familias que hoy reciben esta ayuda económica”, explicó Aurora Valle, coordinadora zonal del MIES.

Quiénes recibieron los bonos

Simón Plaza celebró la entrega de estos recursos que le ayudarán a pagar el arriendo del lugar donde vive en la actualidad, pues ya hace varias semanas dejó su casa en el Fátima.

Evelyn Ávila dijo, en cambio, que se mantendrá en el albergue en que se encuentra, pues la ayuda económica que recibió no le alcanza para pagar un arriendo, por eso pide a las autoridades que aceleren el proyecto de vivienda que ofrecieron para ellos.

Suerte distinta tienen Roque Santana y Andreína García. Ellos viven diagonal a la vivienda de la familia que murió por el deslizamiento de tierra en este sector.

“En mi caso, no he recibido ningún tipo de ayuda. No sé si es que están esperando que haya otra tragedia, porque si se han movido es por la familia que murió aquí hace un mes”, dijo Santana.

Por el nivel de riesgo en que se encuentra su casa, Santana decidió salir de ella y arrendar en otro lugar.

García dijo, en cambio, que continuar viviendo en este sector es demasiado riesgoso.

Ella quiere dejar la casa donde todavía vive.

“Todavía seguimos aquí. Están peligrando nuestras vidas. Temo que a mi familia le pase lo mismo que a los vecinos que murieron en febrero”, señaló.