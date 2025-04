30 familias afectadas por deslizamiento de tierra en Los Altares, en Portoviejo

Un deslizamiento de tierra mantiene en alerta a unas 30 familias que viven en la ciudadela Los Altares de Portoviejo.

Un deslizamiento de tierra tiene en vilo a 30 familias de la ciudadela Los Altares, en la parroquia Andrés de Vera, Portoviejo. El suelo ha cedido más de un metro, poniendo en peligro viviendas y la vida de sus habitantes. Este fenómeno, que afecta al 70% de una calle del sector, mantiene a los moradores en alerta constante, temiendo lo peor con cada lluvia. A continuación, te contamos los detalles de esta emergencia, las voces de los afectados y las acciones del municipio frente a una crisis que no da tregua.

Deslizamientos de tierra: una vida al borde del abismo

Narcisa Rosales, quien lleva más de 40 años viviendo en Los Altares, describe la angustia de dormir con miedo: “Aquí dormimos con un ojo abierto y otro cerrado. No sabemos cuándo esta masa de tierra se va a desprender y nos va a dejar sin casa, o sin vida”. Las viviendas, algunas a solo un metro del hundimiento de 50 metros de largo, crujen bajo la presión del terreno inestable. Anita Chillán, otra afectada, clama por ayuda: “Queremos que nos apoyen”, dice, mientras señala su hogar al borde del colapso. La situación es crítica para estas familias, que incluyen niños y personas vulnerables.

Giovanni Chillán, otro vecino, asegura que han advertido al municipio, pero las respuestas no llegan. “Nos dicen que evacuemos, pero ¿a dónde vamos? Nos ofrecen albergues, pero tememos que nos roben lo poco que tenemos”, explica. Las 30 familias afectadas se sienten abandonadas, atrapadas entre el riesgo inminente y la falta de soluciones concretas. Este deslizamiento, que comenzó a manifestarse con fuerza este año, ha transformado la tranquilidad de Los Altares en una pesadilla diaria.

Polígonos de riesgo: un problema cantonal

David Villacreses, director cantonal de Desarrollo Humano, explicó que Los Altares forma parte de los polígonos de alta exposición identificados por la Dirección municipal de Gestión de Riesgos. Otros sectores como Fátima y Ceballos también enfrentan riesgos similares. “Hemos realizado estudios con geólogos y levantado la Ficha BIN para reportar las afectaciones a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos”, detalló. El 22 de marzo de 2025, se solicitó al MIES el Bono de Contingencia para que las familias alquilen viviendas temporalmente, pero esta medida es solo un parche ante una crisis mayor, añadió.

A nivel cantonal, cerca de 500 familias están en zonas de riesgo, aunque en Los Altares se han evaluado 30 viviendas. Villacrés señaló que el MIDUVI y la Secretaría de Gestión de Riesgos deben priorizar los casos más urgentes para entregar incentivos de arrendamiento o soluciones habitacionales. Sin embargo, los moradores denuncian que las visitas técnicas no pasan de informes que se archivan. “Vienen, evalúan, pero todo queda ahí”, se lamentó Chillán.

Soluciones a medias y promesas pendientes

Villacreses aseguró que, por disposición del alcalde Javier Pincay, están activados desde el primer momento. La Dirección de Riesgos, y la de Desarrollo Humano, han coordinado evaluaciones y entregado ayuda humanitaria, mientras se gestionan bonos con el MIES y el MIDUVI. “El ministro se comprometió a otorgar 50 casas para Portoviejo, pero la necesidad es mucho mayor”, admite Villacrés. Aunque es un avance, estas viviendas no cubren ni el 10% de las 500 familias afectadas en el cantón, dejando a Los Altares en un limbo de incertidumbre.

La propuesta a largo plazo incluye evacuar el sector, demoler las casas en riesgo y reforestar, pero depende del MIDUVI. Mientras tanto, el Bono de Contingencia ofrece un alivio temporal de dos meses, insuficiente para quienes han construido su vida en Los Altares. Los vecinos temen que la temporada invernal agrave el deslizamiento antes de que lleguen soluciones definitivas, y critican la falta de terrenos temporales o la suspensión de cobros por servicios que ya no reciben, como el agua potable.

Un grito de auxilio en Los Altares

La ciudadela Los Altares no solo enfrenta un desastre natural, sino también la indiferencia de un sistema que parece no escuchar. Las 30 familias afectadas viven entre el temor al colapso y la esperanza de una reubicación que no termina de concretarse. “Solo pido a Dios que podamos amanecer bien”, dice Rosales, resumiendo el sentir de una comunidad al límite. Este caso, optimizado para visibilidad en buscadores con palabras clave como “deslizamiento de tierra en Portoviejo” o “emergencia en Los Altares”, pone en evidencia la urgencia de políticas efectivas ante riesgos geológicos.