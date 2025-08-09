25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

El Registro Civil del Ecuador anunció que 25 de sus agencias a nivel nacional mantendrán la atención para el servicio de inscripción de defunciones. La medida estará vigente durante el feriado por el Primer Grito de Independencia.

Este servicio estará disponible desde el sábado 9 hasta el lunes 11 de agosto de 2025. Esta acción responde a la necesidad de garantizar un servicio fundamental. La institución busca acompañar a las familias ecuatorianas en momentos de luto.

Agencias disponibles por provincia

El Registro Civil informó cuáles serán las agencias que brindarán atención. La selección de oficinas busca cubrir las principales zonas del país. En la provincia de Azuay, la agencia Cuenca (Matriz) estará operativa. Para Cañar, la oficina de Azogues (Matriz) ofrecerá el servicio.

En Carchi, la agencia de Tulcán (Matriz) atenderá a la ciudadanía. Pichincha contará con la agencia Matriz de Quito. En Manabí, se habilitarán las agencias Portoviejo (Matriz) y Manta (Matriz). En Los Ríos, la oficina de Babahoyo (Matriz) prestará el servicio. Guayas tendrá disponibles las agencias de la Matriz en Guayaquil, y también en Durán, Milagro y Daule.

Requisitos y costos del trámite

El Registro Civil detalló los requisitos necesarios para realizar la inscripción de defunciones. Los interesados deben acudir personalmente a una de las agencias habilitadas. Es indispensable presentar el Informe Estadístico de Defunción General (INEC). Este documento debe estar debidamente firmado por un médico.

Se aceptan firmas de médicos tratantes, de cabecera o de medicina legal. Además, el solicitante debe llevar su cédula de identidad. El servicio de inscripción de defunciones es gratuito si se realiza dentro de las primeras 48 horas posteriores al fallecimiento. Tras este periodo, el costo del trámite es de $5.

Compromiso del Registro Civil

El Registro Civil busca garantizar la prestación de servicios esenciales. La entidad reafirma su labor de acompañar a la ciudadanía en situaciones sensibles.

La institución anticipa las necesidades de las familias durante periodos festivos. De este modo, se asegura que los ciudadanos puedan acceder al servicio de inscripción de defunciones sin demoras.