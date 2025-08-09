COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Sociedad

25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

El Registro Civil atenderá inscripciones de defunciones durante el feriado por el Primer Grito de Independencia en 25 agencias.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto
25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Registro Civil del Ecuador anunció que 25 de sus agencias a nivel nacional mantendrán la atención para el servicio de inscripción de defunciones. La medida estará vigente durante el feriado por el Primer Grito de Independencia.

Este servicio estará disponible desde el sábado 9 hasta el lunes 11 de agosto de 2025. Esta acción responde a la necesidad de garantizar un servicio fundamental. La institución busca acompañar a las familias ecuatorianas en momentos de luto.

Agencias disponibles por provincia

El Registro Civil informó cuáles serán las agencias que brindarán atención. La selección de oficinas busca cubrir las principales zonas del país. En la provincia de Azuay, la agencia Cuenca (Matriz) estará operativa. Para Cañar, la oficina de Azogues (Matriz) ofrecerá el servicio.

En Carchi, la agencia de Tulcán (Matriz) atenderá a la ciudadanía. Pichincha contará con la agencia Matriz de Quito. En Manabí, se habilitarán las agencias Portoviejo (Matriz) y Manta (Matriz). En Los Ríos, la oficina de Babahoyo (Matriz) prestará el servicio. Guayas tendrá disponibles las agencias de la Matriz en Guayaquil, y también en Durán, Milagro y Daule.

Requisitos y costos del trámite

El Registro Civil detalló los requisitos necesarios para realizar la inscripción de defunciones. Los interesados deben acudir personalmente a una de las agencias habilitadas. Es indispensable presentar el Informe Estadístico de Defunción General (INEC). Este documento debe estar debidamente firmado por un médico.

Se aceptan firmas de médicos tratantes, de cabecera o de medicina legal. Además, el solicitante debe llevar su cédula de identidad. El servicio de inscripción de defunciones es gratuito si se realiza dentro de las primeras 48 horas posteriores al fallecimiento. Tras este periodo, el costo del trámite es de $5.

Compromiso del Registro Civil

El Registro Civil busca garantizar la prestación de servicios esenciales. La entidad reafirma su labor de acompañar a la ciudadanía en situaciones sensibles.

La institución anticipa las necesidades de las familias durante periodos festivos. De este modo, se asegura que los ciudadanos puedan acceder al servicio de inscripción de defunciones sin demoras.

25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto
Oficinas que estarán disponibles y que atenderán exclusivamente este servicio.

25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador declara al Refugio de Vida Silvestre Machay como su 79ª área protegida

Operativos en Cañar: Autoridades decomisan 830 litros de leche por incumplir estándares de calidad

Miriam, una ambateña que construyó sueños lejos de casa, llegó a Estados Unidos hace una década

De los tribunales al tatami: ahora su familia entera enseña artes marciales en Manta

25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador declara al Refugio de Vida Silvestre Machay como su 79ª área protegida

Operativos en Cañar: Autoridades decomisan 830 litros de leche por incumplir estándares de calidad

Miriam, una ambateña que construyó sueños lejos de casa, llegó a Estados Unidos hace una década

De los tribunales al tatami: ahora su familia entera enseña artes marciales en Manta

25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador declara al Refugio de Vida Silvestre Machay como su 79ª área protegida

Operativos en Cañar: Autoridades decomisan 830 litros de leche por incumplir estándares de calidad

Miriam, una ambateña que construyó sueños lejos de casa, llegó a Estados Unidos hace una década

De los tribunales al tatami: ahora su familia entera enseña artes marciales en Manta

El boom de los deportes al aire libre: ¿Por qué todos están corriendo y pedaleando?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO