167 cirugías gratuitas se realizaron en Guayaquil entre enero y mayo de 2025

Entre enero y mayo de 2025, 167 personas se beneficiaron con cirugías gratuitas. Este trabajo lo realiza el Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Salud e Higiene, en tres hospitales municipales y en alianza con fundaciones médicas. El programa busca mejorar la salud física y emocional de personas sin recursos.

Cirugías gratuitas en hospitales del Municipio de Guayaquil

Las intervenciones quirúrgicas se ejecutan en la red de hospitales municipales: Bicentenario, Felicísimo Rojas y Jacobo y María Elena de Ratinoff en Guayaquil. Cada uno cuenta con quirófanos completamente equipados, personal médico especializado y protocolos técnicos.

El objetivo principal del programa es brindar atención médica a sectores vulnerables, permitiendo que pacientes con patologías tratables accedan a operaciones sin tener que asumir altos costos.

Tipos de cirugías realizadas

Las tres intervenciones más frecuentes durante estos cinco meses han sido:

Litiasis vesicular : 69 casos

Hernias : 51 casos

Lipomas: 28 casos

Estas tres patologías representan el 89 % del total de cirugías realizadas. Se practican procedimientos como resección de ganglios, adenolipoma mamario, labio leporino, paladar hendido, entre otros.

Cada intervención sigue un proceso que incluye consulta médica, diagnóstico, preparación prequirúrgica, cirugía y seguimiento postoperatorio.

Testimonios del programa del Municipio de Guayaquil

El caso de Mélani Sornoza, una joven de 23 años, refleja la importancia de este servicio. Ella fue diagnosticada con un lipoma mamario y no tenía recursos para cubrir la operación. “Hice averiguar y me dijeron que la cirugía estaba alrededor de USD 2.000 a USD 2.500… conseguir esa plata no era fácil y esto fue de gran ayuda”, explicó.

Otros pacientes de igual forma, se benefician de este sistema de acceso a salud. En este programa evitan que endeudarse o abandonar el tratamiento por falta de recursos.

¿Cómo acceder al programa?

El ingreso al programa inicia con una consulta médica general. Cuandolos médicos detectan una condición que requiere cirugía, el paciente es derivado al área quirúrgica correspondiente.

Los casos que cumplen con los criterios clínicos se incorporan al programa. Allí se les brinda seguimiento integral. Esto incluye la evaluación médica, la programación de la cirugía, el acompañamiento en el proceso quirúrgico y el control posterior.

Las personas interesadas pueden acudir a los hospitales municipales o consultar en los centros de salud que trabajan en coordinación con la Dirección de Salud e Higiene.

Una política de salud con enfoque social

Este programa es parte de una estrategia de salud pública del Municipio de Guayaquil. Se busca garantizar atención oportuna y de calidad a quienes más lo necesitan.

Más allá de la asistencia médica, el proyecto representa una herramienta para reducir la desigualdad. Busca aliviar cargas económicas familiares y fortalecer el bienestar social, sin distinción de edad o condición laboral.

El acceso gratuito a cirugías esenciales contribuye no solo al mejoramiento de la salud física. El bienestar emocional y la dignidad de los de ciudadanos guayaquileños, también es importante.