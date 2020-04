J.K. Rowling revela que tiene coronavirus pero ya está recuperada

La célebre creadora de 'Harry Potter', J.K. Rowling, reveló que podría haber padecido coronavirus y que está recuperándose de la enfermedad provocada por el COVID-19. La escritora contó su experiencia y compartió un vídeo en el que un profesional sanitario explica cómo aliviar los síntomas respiratorios.

En redes sociales fue donde Rowling declaró estar "completamente recuperada" de sus síntomas, que eran leves. "Por favor, vean este vídeo del Hospital de Queens, en el que se explica cómo aliviar los síntomas respiratorios. Durante las últimas dos semanas he tenido los síntomas del COVID-19 (aunque no me he hecho el test) y decidí seguir los consejos del doctor. Estoy completamente recuperada, me ayudó mucho", escribió en Twitter.

La autora quiso agradecer las palabras de apoyo de sus seguidores y del público. "¡Gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño! Me siento completamente recuperada y quería compartir estas técnicas que recomiendan los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios y pueden ayudar mucho, tanto a vosotros como a vuestros seres queridos. Manteneos a salvo", continuó escribiendo.

Al ser síntomas leves, la escritora prefirió seguir los consejos médicos desde casa y así evitar acudir a las urgencias, para evitar a contribuir en el colapso de los hospitales.

Rowling es una de las principales figuras británicas de la versión inglesa "Quédate en casa", con la que incentiva la responsabilidad social de acatar el confinamiento y, en caso se salga, mantener la llamada distancia social.

Recientemente, la autora anunció el lanzamiento de la plataforma 'Harry Potter at Home', con la que ofrecer actividades para los seguidores de Harry Potter que están cumpliendo con la cuarentena preventiva en casa.