Bolsonaro dice que podría haberse contagiado y está dispuesto a someterse a una tercera prueba

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió este viernes que podría haberse contagiado de Covid-19 y se mostró dispuesto a someterse a una tercera prueba para descartar definitivamente haber sido infectado.

"Yo estoy bien, me hice dos tests, quizá me haga uno más, recibo orientación médica", aseguró el mandatario, que indicó que toda su familia dio negativo pero que, quizá, se haya contagiado hace tiempo "y no lo sepa".

Bolsonaro se sometió a una primera prueba el pasado 12 de marzo después de que el jefe de Gabinete, Fabio Wajngarten, diera positivo. Tanto esa primera prueba como una segunda, realizada el 17 de marzo, dieron negativo, según informaciones del diario local 'O Globo'.

Sin embargo, posteriormente el presidente brasileño tuvo contacto con otras dos personas que podrían estar contagiadas, lo que suscitado dudas sobre su verdadero estado de salud.

Esta semana, el ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, dio positivo de coronavirus. Antes de conocer el resultado de la prueba, el antiguo general se había reunido con Bolsonaro, así como con otros altos cargos del Gobierno.

El origen de los contagios en el Gobierno brasileño se encuentra en el viaje realizado a principios de marzo a la localidad estadounidense de Miami. Al regresar de ese viaje Wajngarten fue diagnosticado y poco, después, se han ido confirmado otros casos; ya son 22 las personas de la comitiva presidencial infectadas.

El líder brasileño ha sido objetivo de críticas dado que tras someterse al primer test debería haber permanecido en aislamiento y, sin embargo, se reunió con decenas de simpatizantes que se manifestaban a su favor en Brasilia, la capital del país.