Cómo limpiar y desinfectar tu teléfono para prevenir el coronavirus

Los nuevos estudios han descubierto que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en algunas superficies hasta por nueve días, y eso puede incluir su querido teléfono. Este es el dispositivo que maneja constantemente y, a menudo, presiona hacia un lado de la cara, lo que significa que cualquier bacteria, virus u otro germen que llegue a su teléfono o estuche, podría transferirse fácilmente a su piel, según publicó CNET.

La buena noticia es que desinfectar su dispositivo electrónico se ha vuelto más fácil. A principios de esta semana, Apple dijo que puede limpiar su iPhone con toallitas desinfectantes, como las sábanas Clorox. Sin embargo, todavía hay productos de limpieza y técnicas a evitar. Y aquí hay nueve consejos prácticos.

Desinfecte su teléfono

Si usa su teléfono después de tocar la manija de una puerta o el carrito de supermercado, puede pensar inmediatamente en limpiarlo con alcohol. No lo haga. Puede quitar los recubrimientos oleofóbicos e hidrofóbicos que evitan que el aceite y el agua dañen la pantalla y otros puertos. Por lo que le aconsejamos se mantenga alejado del alcohol.

En el pasado, se nos indicó que no usáramos toallitas desinfectantes en las pantallas de nuestros teléfonos, pero ahora Apple dice que está bien usar toallitas o toallitas Clorox que tengan un 70 por ciento de alcohol isopropílico para limpiar su iPhone.

Cómo limpiar huellas digitales de su pantalla

Las manchas de huellas digitales son difíciles de prevenir porque su piel produce constantemente aceites. La forma más segura y efectiva de limpiar su pantalla es con un paño de microfibra húmedo. Evite rociar el agua directamente sobre la pantalla.

Elimina arena y pelusa con este truco

La pelusa y la arena pueden atascarse en los pequeños puertos de su teléfono y en las grietas donde la pantalla se encuentra con la carcasa de su equipo. La mejor solución para eliminar arena y pelusa es la cinta Scotch. Puede pegarla a lo largo de los pliegues y el altavoz. La adherencia de la cinta sacará cualquier pelusa o arena que pueda estar atascada en su teléfono.

Quite el maquillaje de forma segura

Aunque puede usar desmaquillante en su rostro todas las noches, no debe usarlo como limpiador de pantalla debido a algunos químicos que podrían dañar su teléfono. En cambio, lo haría mejor con un propio removedor de maquillaje para teléfonos, como Whoosh. La compañía afirma que es seguro para todas las pantallas y no contiene alcohol, cloro, amoníaco o fosfatos que puedan dañar los diversos revestimientos de pantalla.

¿Puede lavar teléfonos impermeables?

Si tiene un teléfono resistente al agua puede enjuagarlo con agua. Aunque estos teléfonos, como el iPhone 7 o Galaxy S, pueden resistir la inmersión durante hasta 30 minutos, es una idea mucho mejor usar un paño húmedo o mojado para limpiar su teléfono.

8 cosas que nunca deberías usar para limpiar tu teléfono

Limpiador de ventanas

Algunos teléfonos más nuevos, como el iPhone XR, tienen una capa protectora que resiste el agua y el aceite. El uso de limpiadores fuertes puede dañar el revestimiento y dejar su teléfono más vulnerable a los arañazos. Cualquier limpiador con un agente abrasivo rayará la superficie, por lo que debe evitarse por completo.

Limpiadores de cocina

Las propiedades de resistencia a los arañazos de una pantalla no se estropearán con los agentes de limpieza, pero quitar ese revestimiento protector sigue siendo un problema. Es por eso que Apple también sugiere no usar productos de limpieza para el hogar para limpiar su iPhone, incluido el blanqueador.

Toallas de papel

El papel puede triturarse, lo que empeora los desechos en su teléfono. Las toallas de papel pueden incluso dejar rasguños en la pantalla.

Alcohol para frotar

El alcohol puede eliminar la capa protectora de su teléfono, haciendo que sea más propenso a los rasguños. Apple dice que evite el alcohol al limpiar sus dispositivos.

Removedor de maquillaje

Algunos desmaquillantes pueden tener productos químicos que pueden ser perjudiciales para una pantalla electrónica.

Aire comprimido

Su teléfono es delicado, por lo que soplar una cantidad intensa de aire en sus portales puede causar algún daño, específicamente a su micrófono. Las compañías tecnológicas, como Apple, advierten específicamente que no utilicen aire comprimido.

Jabón para platos y jabón de manos

Si bien los jabones para platos y manos pueden ser suaves, la única forma de usarlos es combinarlos con agua. La mayoría de las compañías telefónicas sugieren mantener el agua alejada de su teléfono.

Vinagre

Éste es un no, no y no. El vinagre dañará el revestimiento de la pantalla.