Manabita quiere un funeral a lo Barcelona

Esta manabita, hincha a muerte del equipo torero, está grave en el hospital y pidió a sus familiares, la mortaja, caja y hasta el carro pintado de amarillo en su funeral.

La Familia ha invertido más de 3.000 dólares en contratar el ataúd dorado y el vestido amarillo y con el escudo

Aunque ella no sabe su diagnóstico presiente que la hora final se acerca y da órdenes estrictas para sus honras fúnebres.

María Ernestina Delgado, conocida como Doña Angélica, va a cumplir 90 años pero ni la edad ni el problema pulmonar que tiene le han logrado quitar amor casi demencial que tiene por el equipo torero.

Allí en la cama 14 del área de infectología del Hospital de Especialidades, aún canta “si, si señores yo soy torero, si si señores de corazón…” Cuando tararea el coro, pareciera que una fuerza inusual la sostiene, aunque las voz se le va apagando.

Ella no rehuye a su destino y desde esa cama organiza lo que será su funeral, totalmente amarillo.

A sus hijos y nietos les pidió que la caja fúnebre tenga el escudo de los toreros, que se noten los colores amarillos y negro y por supuesto las 15 estrellas que indican que ha ganado 15 veces el campeonato ecuatoriano.

Además su vestido de mortaja debe ser del color oro y con el eterno escudo en el centro, la capa interna también color canario.

Sus familiares debieron hacerle la promesa de no llorar, sino cantar “ole, ole ole, campeón ...campeón”, eso sí, vestidos con los colores de su equipo del alma, es más a sus vecinos y amigos emelecistas con quienes debatía cada fin de semana luego de los partidos, les ha pedido como un favor especial que el día de sus honras fúnebres, solo por ese día de su recorrido en la caja también vistan con los colores que a ella tanto la cautivan, “si no es así mejor que no vengan” les dijo antes que la ingresaran al hospital donde en calma y el televisor prendido, espera el zarpazo mortal de la muerte.

