Cruz Roja de Chile denuncia que sigue atendiendo a heridos por balines prese a la prohibición

Cruz Roja de Chile ha alertado de que siguen presentándose manifestantes heridos por balines pese a la restricción a su uso anunciada por el general director de Carabineros, Mario Rozas.

"Hemos seguido recibiendo heridos con perdigón, incluso anoche. Entonces quiero ser categórico: aquí no pueden haber dos verdades, hay una sola. O alguien está faltando a su palabra, o hay otro tipo de personajes haciendo uso de este tipo de elementos que son tan peligrosos", ha afirmado el presidente de Cruz Roja, Patricio Costa, en rueda de prensa pese a no mencionar a Carabineros.

Costa denunció también que "por parte de la opinión pública y la gente que participa en las manifestaciones, al parecer los efectos tóxicos de las bombas están siendo más nocivos. Yo no lo puedo evaluar porque no soy experto en lacrimógenas, pero sí te puedo decir que como ya no se está usando el rifle antimotín, sí se está usando para dispersar las bombas", informa la emisora chile Radio Cooperativa.

Por otra parte, Cruz Roja ha solicitado ayuda y aportes para obtener insumos como gasas, vendas y telas adhesivas, que son las tres más utilizadas para tratar las lesiones de los manifestantes.

Mientras, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivando, respaldó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su la labor en Chile durante las últimas semanas y acusó la existencia de graves casos de violaciones de derechos.

Mientras, un portavoz de Carabineros, el coronel Julio Santelices, ha dado un nuevo balance de la actuación policial desde el inicio de las protestas, el 18 de octubre.

"Llevamos más de 5.984 eventos con más de 16.000 detenidos. Con respecto a los detenidos por desórdenes, en las últimas 24 horas se detuvo a 154 personas. Del día 18 hasta ayer llevamos más de 8.000 personas solo por desorden", ha explicado.

Respecto a los casos de saqueos, "en las últimas 24 horas hubo 26 detenidos, a la fecha, llevamos 4.258; de estos el 54, 8 por ciento registra antecedentes previos". Al ser consultado por el tema, Santelices no quiso responder por el uso de perdigones en las manifestaciones.

La movilización popular comenzó el 18 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y escaló para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional. Unas 20 personas han muerto y cientos han sido detenidas.