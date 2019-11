Spotify prueba la función que muestra las letras sincronizadas de las canciones

El servicio de música en 'streaming' Spotify comenzó a probar una nueva función en su aplicación con la que muestra las letras de las canciones a los usuarios mientras escuchan un tema, y que se encuentran además sincronizadas.

Las letras de las canciones de Spotify se muestran en su aplicación bajo el nombre de la canción y los controles de reproducción, dentro de una nueva sección en la que las letras se muestran con un 'scroll' en vertical de arriba a abajo.

Así lo han mostrado varios usuarios de Spotify en países como Canadá, Indonesia y México a través de Twitter, que además han mostrado cómo las letras se sincronizan con el momento en que aparecen en la canción.

Aunque por el momento no se encuentra disponible en la versión definitiva de Spotify, la compañía confirmó a TechCrunch que está probando una función con letras sincronizadas "en un pequeño número de mercados".

Spotify ofrecía anteriormente la función de mostrar las letras en su versión para escritorio, pero el servicio retiró esta función hace varios años. De forma limitada, añadió algunas letras de forma limitada a su pestaña 'Behind the lyrics', que ofrece información adicionales pero no llega a todas las canciones.