San Vicente: Hombre fue hallado sin vida y en envuelto en una sábana

Arnulfo Sabogal Sabogal fue encontrado sin vida la mañana de ayer en la playa por habitantes de Briceño, en San Vicente.

Los moradores dieron a conocer el hecho al ECU-911 y personal de la Policía Nacional llegó a la zona. Los agentes dijeron que el occiso tenía entre sus pertenencias un certificado de votación de las elecciones generales del 2 de abril del 2017, emitido en Quito, en la parroquia Chillogallo.

El cadáver estaba sobre la arena en la parte norte del balneario, envuelto en una sábana y junto a él 2 botellas

de vino, se indicó.

Vecinos y moradores de Briceño indicaron inicialmente que no sabían de quién se trataba, porque no lo habían visto por el lugar y no fue hasta que llegó la Policía que lo identificaron.

