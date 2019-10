Familia es atacada con palos y piedras en Santo Domingo

En una semana la familia de Narcisa F., de 49 años, ha sido víctima de dos agresiones, según denunció ella.

La primera ocurrió el 24 de septiembre y la segunda, la tarde del domingo en el sector Ébano 1.

Una hija de Narcisa explicó que en la primera ocasión varias personas ingresaron a su casa y dañaron sus pertenencias. Nadie salió lastimado.

“Pero el domingo fue distinto”, dijo y acusa a unos vecinos de lo ocurrido.

Ese día, cinco miembros de la mencionada familia resultaron con heridas.

Narcisa F. explicó que los problemas iniciaron hace seis años, cuando empezó el expendio y consumo de sustancias ilícitas en la zona.

“Han intentado inmiscuir a mis hijos en ese mundo, pero yo no lo he permitido. Siempre los he aconsejado”, sostuvo.

Agregó que la tarde del domingo, mientras se encontraban en los exteriores de su vivienda, varios habitantes del sector empezaron a insultarlos y luego los agredieron con piedras, palos y botellas.

