La noticia saltó a los medios a raíz de varios mensajes compartidos en las redes sociales por uno de los productores audiovisuales más famosos e influyentes de Sudáfrica, Legend Manqele.

"Conozcan a los Zuma", publicó el pasado viernes, junto a varias fotos del rodaje.

En una de ellas se podía ver al equipo de filmación abandonando la casa del expresidente en Nkandla (este) y en otra a Nonkanyiso Conco, una de las numerosas mujeres con las que Zuma -polígamo y casado al menos seis veces- tiene descendencia y potencial protagonista principal del programa.

La naturaleza exacta del proyecto es un misterio, pero Manqele sí confirmó ya a la prensa sudafricana que, efectivamente, se está filmando "una temporada de algo" sobre la familia Zuma.

Medios sudafricanos como News24 situaron hoy la posible fecha de emisión en 2020, aunque se desconoce qué canal televisivo o plataforma digital lo emitiría.

La expectativa es que, dada la trayectoria del productor, se trate de un contenido de telerrealidad al estilo estadounidense como los que ya auparon a la fama a Manqele.

El más famoso entre ellos es "Being Bonang" ("Ser Bonang"), que sigue la vida de la estrella televisiva, modelo y empresaria sudafricana Bonang Matheba.

En las redes sociales, numerosos usuarios hacían de hecho hoy paralelismos con el programa que dio fama global a la familia Kardashian y hablaban de un "Keeping Up with the Zumas" ("Siguiendo el ritmo de los Zumas").

Por su parte, el expresidente Zuma, de 77 años, permanece en primera línea de actualidad en Sudáfrica debido a las numerosas investigaciones de corrupción que giran en torno a él.

Está procesado por corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero en una causa que investiga unas 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.

También se encuentra en el ojo del huracán por la investigación conocida como la "Captura del Estado", una presunta trama corrupta que se extendió durante el Gobierno de Zuma y mediante la que el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar a empresarios afines al expresidente.

Sus numerosos escándalos llevaron a su partido, el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) bajo el que militó Nelson Mandela, a forzar su dimisión de la Presidencia sudafricana en febrero de 2018, más de un año antes del fin de su mandato.

Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada en Nkandla. EFE