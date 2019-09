Familiares y amigos de Licia Zambrano piden esclarecer su muerte

Ellos dicen que tienen dudas sobre cómo en realidad ocurrió la muerte de la señora de 35 años.

Los primeros reportes indican que la mujer se movilizaba en un carro Toyota junto a otras cuatro personas. Todos ellos regresaban de la playa de Pedernales y optaron por tomar la vía Paralelo Cero para llegar a Santo Domingo.

Cuando viajaban por el kilómetro 20 de la vía a La Concordia el vehículo habría perdido pista y luego se estrelló contra unos árboles, según la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Se presume que la víctima en su afán de pedir ayuda intentó cruzar la calzada y un carro no identificado la atropelló causándole la muerte.

Es precisamente esta hipótesis que no convence a los parientes de Zambrano.

“Creemos que ella iba como copiloto del auto accidentado y que salió despedida del carro al impactarse, allí fue atropellada”, indicó Carlos Pérez, sobrino de la fallecida.

Pérez sostuvo que su tía salió con unos amigos la noche del sábado y que recién supieron de ella el domingo en la mañana cuando su cuerpo ya estaba en la morgue.

“Los amigos con los que andaba (todos resultaron con heridas leves) no se han acercado. Lo que queremos es que den la cara y nos expliquen qué fue lo que realmente pasó, no lo tenemos claro. No vamos a hacer nada, igual ella no va a regresar”, afirmó Pérez.

El velatorio de Zambrano se realizó en el patio de la casa de unos amigos en la urbanización Ucom 1.

Al mediodía de ayer su féretro fue llevado hasta El Carmen para la misa y posteriormente sepelio.

Ella descansará junto a la tumba de un hermano, especificó su padre, Freddy Zambrano.