Buscan a madre de bebé abandonada

Humberto Villarreal cree que Dios lo puso en el camino de una bebé que encontró abandonada en una caja de cartón.

El hombre indicó que el hallazgo ocurrió la tarde del lunes en la calle La Paz y avenida Abraham Calazacón, sector del Círculo de los Continentes.

Villarreal explicó que él es reciclador y que el lunes salió a trabajar como de costumbre.

“Vi un cartón en el piso y me acerqué a recogerlo porque pensé que era para botar, sin embargo, algo se movió y me detuve, revisé el cartón y al abrirlo me di cuenta que era un lindo bebé”, aseguró.

Villarreal se puso nervioso y comunicó la noticia a una señora que salió de una entidad bancaria de la zona, ella revisó al bebé y se percató que se trataba de una niña, “aunque estaba vestida con ropa amarilla y una sabanita celeste”.

“Se llamó al 911 a informar lo sucedido, luego apareció la Policía y se llevaron a la recién nacida al hospital. Se salvó por un milagro porque pudo haberse ahogado con el calor que hacía o pudo haber sido tirada a los carros recolectores de basura, pues el cartón estaba cerrado”, comunicó el hombre.

