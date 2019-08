La web de campaña de Trump utiliza como página de error una imagen de Clinton como presidenta

La web oficial de la campaña para la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza como imagen de fondo de su página de error a su rival en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, que aparece con el Capitolio de fondo y ante un aparente atril presidencial.

"Ups. Esto es incómodo. Estas buscando algo que no existe", reza la nota que acompaña a la imagen, que vuelve a situar a Clinton como diana de burlas de Trump, según el portal de noticias The Hill. La campaña del magnate neoyorquino no ha aclarado desde cuándo muestra este mensaje en la página.

Clinton partía como favorita para las elecciones de 2016, y de hecho se impuso en número de votos, pero fue Trump quien terminó llevándose el gato al agua gracias a sumar más representantes en el Colegio Electoral. Lejos de pasar página, el presidente ha seguido criticando a su rival --la "Deshonesta Hillary", según sus propias palabras-- ya desde el Despacho Oval.