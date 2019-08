Avianca niega estar quebrada como dijo el presidente de su junta en reunión

La empresa Avianca Holdings negó este martes estar quebrada tal y como aseguró el presidente de su junta directiva, Roberto Kriete, en una reunión con empleados en El Salvador cuyo audio fue filtrado y distribuido a través de redes sociales.

En un comunicado, la compañía asegura que Kriete "utilizó coloquialmente el término 'quebrada' para referirse" a la empresa si bien aclaran que "no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna".

En dicho audio, difundido por la emisora Blu Radio, Kriete se refiere durante un encuentro con empleados a la situación financiera de Avianca y repite en dos ocasiones que está "quebrada", haciendo hincapié en esa palabra.

"Señores, Avianca está quebrada, no está pagando a sus acreedores, no les está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y reestructurar todas las deudas para comprar tiempo", asegura el empresario.

El presidente de la junta directiva continúa dirigiéndose a los empleados y les asegura que van a "ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable" y poder pagar así el dinero que debe.

Sin embargo, Avianca afirmó en su comunicado que lo que trataba de hacer Kriete era "enfatizar el apoyo y compromiso que se requiere de todos los colaboradores de la compañía" para sacar adelante la situación.

Además, afirman que esas palabras del empresario "están en armonía" con el Plan Avianca 2021, que tiene como metas "el reperfilamiento de la deuda mediante acuerdos con contrapartes" de la empresa.

Con dicho programa, la compañía también aspira a optimizar la flota, fortalecer su centro de operaciones de Bogotá, garantizar un flujo de caja y lograr un crecimiento sostenible y competitivo.

Avianca Holdings tuvo una pérdida neta de 475,94 millones de dólares en el primer semestre de este año, mientras que en el mismo periodo del año pasado había sido de 31,972 millones de dólares, según su balance divulgado el pasado 15 de agosto.

Las pérdidas en el segundo trimestre acumularon 408,02 millones de dólares, que sumadas a los 67,9 millones de dólares de enero, febrero y marzo alcanzan los 475,94 millones de dólares.

Tras publicar esos datos, el presidente de Avianca Holdings, Anko van der Werff, señaló que la prioridad de la compañía es la de tener "mejores resultados" y para ello han tomado "decisiones difíciles" que consideran son "indispensables para cambiar el rumbo" de la empresa, así como para "hacerla competitiva, rentable y con los mejores estándares de servicio".

Avianca Holdings está inmersa en un proceso de cambios en su estructura administrativa que incluyó en mayo pasado la salida de su presidencia del empresario brasileño Germán Efromovich como consecuencia de un acuerdo con la compañía estadounidense United Airlines.

El pasado 24 de mayo, United decidió ejercer sus derechos en Avianca Holdings con base en el préstamo de 456 millones de dólares que hizo en noviembre de 2018 a BRW Aviation, empresa del grupo Sinergy, accionista mayoritario de Avianca, y en la cual se dieron como garantía las acciones de este en la firma colombiana.

Esa operación fortaleció la posición de Kingsland Holdings Limited, segundo accionista del grupo, que decidió renovar la junta directiva de la compañía, presidida desde entonces por Kriete, empresario salvadoreño del Grupo Taca.

Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines basadas en Centroamérica y Perú. EFE