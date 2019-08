Dictan cárcel a vendedor de productos ilegales para impotencia sexual en EEUU

John Seil Lee, de 41 años, residente de Walnut, al este de Los Ángeles, fue condenado en un tribunal federal por importar desde China y comercializar un fármaco que requiere de supervisión médica bajo etiquetas de "remedios basados en hierbas para hombres".

El juez federal Percy Anderson también ordenó a Lee pagar 552.000 dólares como restitución a las víctimas, que incluye a varios hombres que resultaron afectados por tomar las medicinas bajo los nombres: "X Again", "X Monster", "Royal Master" y "One More Night", entre otros.

El magistrado dijo en la sentencia, dada a conocer el lunes por la noche, que el "esquema de Lee literalmente había arruinado vidas", y lo calificó como una "persona insensible".

"Es obvio para mí que este acusado tiene poco o ningún respeto por la ley o el daño que causó a numerosas víctimas", agregó el juez.

El pasado 27 de febrero, Lee se declaró culpable de tres delitos graves de conspiración, importar contrabando a Estados Unidos y presentar una declaración de impuestos falsa.

Según la acusación, el comerciante comenzó en 2011 a importar ilegalmente polvo de tadalafilo, con el que fabricó cerca de seis millones de píldoras que vendió a distribuidores en todo Estados Unidos.

En ninguna de las etiquetas de las pastillas comercializadas por Lee se anunciaba que la medicina contenía tadalafilo, y no advertía que se necesitaba una receta médica para poder obtenerlas.

Los efectos secundarios del fármaco incluyen pérdida de audición y visión, erecciones prolongadas y dolorosas que pueden provocar lesiones permanentes, y descenso en la presión arterial que ponen en peligro la vida de quienes lo consumen, indica la Fiscalía en su comunicado.

El tadalafilo, fármaco análogo al sildenafilo, vendido como Viagra, es comercializado por la multinacional Eli Lilly bajo el nombre de Cialis.

Para aumentar las ventas, Lee fabricó las píldoras con hasta 14 veces más contenido de tadalafilo que el contenido en Cialis.

En la acusación la Fiscalía subrayó que Lee cambió el nombre del producto varias veces para evadir los controles de la FDA. EFE