Bolsonaro deja plantado al ministro de Exteriores francés por ir a cortarse el pelo

(EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, canceló un encuentro que tenía previsto mantener el lunes con el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, por un supuesto problema de agenda que habría quedado en entredicho al transmitir él mismo en redes sociales cómo acudía a una peluquería para cortarse el pelo.

Le Drian hizo escala en Brasil en el marco de una gira por varios países de la región. Entre los temas que figuraban sobre la mesa estaba una petición expresa al Gobierno del gigante sudamericano para que no se desvinculase de los compromisos firmados en materia de lucha contra el cambio climático.

"Hoy me voy a reunir con el ministro francés y, si no me equivoco, hablaremos de medio ambiente", afirmó Bolsonaro el lunes, durante unas declaraciones en las que defendió la legitimidad de su Gobierno para cambiar de postura. Sin embargo, apenas una hora antes del encuentro con Le Drian, la reunión quedó cancelada.

La Presidencia brasileña ha aludido a problemas de agenda, pero a la misma hora en que debía haberse visto con el jefe de la diplomacia gala, Bolsonaro compartió en su perfil de Facebook un vídeo en una peluquería. La Presidencia ha evitado aclarar esta polémica, sobre la que el Ejecutivo francés también se ha mostrado cauto.

Interrogado por este tema, el Ministerio de Exteriores de Francia ha evitado pronunciarse este miércoles. "No tenemos ningún comentario", ha dicho un portavoz, que se ha limitado a repetir las propuestas planteadas por Le Drian durante su reunión con su homólogo brasileño, Ernesto Araujo, con quien sí pudo verse.