Nintendo vende 36,87 millones de unidades de Nintendo Swith en todo el mundo desde su lanzamiento

Nintendo ha vendido 2,13 millones de consolas Nintendo Switch desde abril hasta junio de este año, un 13,2 por ciento más que en esta misma franja de tiempo en 2018, lo que supone que en total, desde su lanzamiento en 2017, se han distribuido 36,87 millones de unidades en todo el mundo.

Nintendo ha publicado un documento financiero donde resalta las ventas e ingresos más importantes que ha tenido con respecto a su productos en el segundo trimestre de 2019. En él, ha desvelado que las ventas de consolas Nintendo Switch se han incrementado un 13,2 por ciento con respecto a 2018, habiendo conseguido vender 2,13 millones de unidades con respecto a las 1,88 millones de consolas del pasado año.

Hasta ahora y desde su lanzamiento inicial en 2017, se han vendido un total de 36,87 millones de consolas Nintendo Switch. La empresa recoge entre sus previsiones que entre abril de este año y marzo de 2020 la venta de 18 millones de consolas en total.

En cuanto al 'software' para Nintendo Switch, se han vendido 22,62 millones de unidades en este último trimestre, un 29,41 por ciento más que el año pasado cuando las ventas de 'software' se situaron en 17,96 millones. En total se han adquirido 210,13 millones unidades de 'software' de Nintendo Switch desde su lanzamiento. La empresa se ha marcado como objetivo de ventas alcanzar entre abril de este año y marzo de 2020, las ventas de 125 millones de 'software', aproximadamente.

Por su parte, la lista de nuevos títulos lanzados durante estos últimos tres meses también se ha incrementado con respecto al año pasado, tanto en Japón, como en América como en Europa. En el caso de este último mercado, el incremento ha sido de un 27,78 por ciento, habiendo incluido de abril a junio de 2019, 69 nuevos títulos, siendo en 2018 tan solo 54.

A este respecto, además, Nintendo ha destacado dos de sus videojuegos que han superado el millón de copias en este último trimestre en un documento complementario, que son Super Mario Marker 2, que se lanzó el pasado 28 de junio y que ya reúne 2,42 millones de copias vendidas; y Mario Kart 8 Deluxe, del que se han vendido 1,2 millones de copias, que desde su lanzamiento en 2017 ya reúne los 17,89 millones de copias vendidas.

Además, ha publicado una lista de sus diez juegos más vendidos hasta ahora, encabezada por el mencionado Mario Kart 8 Deluxe, seguido por Super Mario Odyssey con 14,94 millones de copias vendidas, y por Super Smash Bros Ultimate, con 14,73 millones. Cierra la lista el Mario Tennis Aces con 2,75 millones de copias.

Por otra parte, ha adelantado los nuevos videojuegos que lanzará en los próximos meses: 'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order', que se pondrá a la venta el 17 de septiembre; 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', que llegará el 20 de septiembre; 'Pokémon Sword' y'Pokémon Shield', que saldrán al mercado el 15 de noviembre; o 'Animal Crossing: New Horizons', que se podrá adquirir a partir del 20 de marzo de 2020. Además, incluye la fecha de lanzamiento de su nueva Nintendo Switch Lite, que llegará al mercado a partir del próximo 20 de septiembre.

NINTENDO 3DS DISMINUYE SUS VENTAS

Por su parte, Nintendo 3DS ha disminuido sus ventas entre abril y junio de este año con respecto a 2018 en un 44,44 por ciento, habiendo distribuido 200.000 consolas durante el segundo trimestre de 2019, frente a las 360.000 vendidas el año pasado en el mismo periodo.

A pesar de ello, desde su lanzamiento en 2011 se han vendido 75,28 millones de consolas. Las previsiones marcadas por Nintendo para el próximo año pasan por la venta de un millón de unidades de este 'hardware'.

En cuanto al 'software', las ventas se sitúan en este trimestre en 1,48 millones de unidades, un 49 por ciento menos que en 2018, que fueron 2,95 millones. En total las ventas desde su lanzamiento en 'software' han sido de 379,6 millones, marcándose como meta a alcanzar en el próximo año cinco millones.

Con respecto a los nuevos títulos, tan solo uno ha sido lanzado en Europa, Japón y América, habiéndose puesta a la venta como novedad el año pasado 2, 4 y 3 títulos, respectivamente. A pesar de ello, en total en Europa ya se cuentan con 549 videojuegos para la Nintendo 3DS desde que salió al mercado.