Lo balean y dejan en una zanja

Con un jean azul y una camiseta negra, cerca a su motocicleta, fue hallado en una zanja el cadáver de Delgado. Lo encontraron moradores que transitaban por el sector.

La noticia del crimen se regó rápidamente en la comunidad y al poco tiempo aparecieron los agentes de la Unidad de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) de la Policía para investigar el hecho.

EVIDENCIAS. Los agentes cercaron el lugar para evitar que los curiosos obstaculizaran la investigación, pues, según se indicó, se hallaron dos casquillos de bala.

Se informó que el occiso presentaba cuatro orificios de bala (dos de entrada de los proyectiles y dos de salida).

Los agentes de la Dinased detallaron que se verifican las grabaciones de cámaras de seguridad que hay en el sector para establecer si la víctima era perseguida, y para conocer la identidad de sus asesinos.

Amenazado. Los policías indicaron que por familiares del fallecido conocieron que hace aproximadamente una semana, Delgado les había comentado que lo estaban involucrando en un robo de ganado y que por el mismo hecho lo habían amenazado, sin indicar los nombres de las personas que lo intimidaron.

El cadáver de Delgado luego de las pericias fue trasladado hasta el Centro Forense de Manta para que se le practicara la autopsia y tratar de hallar más pistas que permitan esclarecer su asesinato.

Los familiares de la víctima se movilizaron a Manta para tramitar la entrega del cuerpo, luego de los procedimientos de ley.

Inseguridad. San Francisco es una comunidad ubicada a unos quince minutos de San Isidro y conecta a través de una vía secundaria con la vía La Mila–Jama.

Moradores del sector, que no quisieron identificarse, relataron que desde la zona de Río Mariano hasta la parroquia San Isidro se han dado innumerables casos de abigeato, lo que ha causado no solo la alarma ciudadana sino también la indignación de la población, al ver que las autoridades no logran disminuir estos delitos.

Ellos indican que deben intervenir grupos especiales de la Policía antes que los moradores se tomen la ley por mano propia.