Los amarran para robar en la casa

Este hecho delictivo ocurrió la madrugada de ayer, aproximadamente a las 02h00, en el sitio La Tablada de Chone, perteneciente a la parroquia San Plácido de Portoviejo.

Leopoldina Roldán junto a su esposo y otros miembros de la familia se encontraban dormidos cuando escucharon ruidos en la casa, y al abrir los ojos se percataron de que sujetos desconocidos habían entrado a la vivienda y los tenían apuntados con armas de fuego.

Bajo amenazas de muerte si no colaboraban, comenzaron a amarrarlos a todos.

Los pillos pedían a sus víctimas que les entregaran todo el dinero que tenían, ya que en el inmueble funciona una tienda.

Los ladrones le dijeron al esposo de Leopoldina que si no tenía “billete” fuera a la casa de un hermano a ver el dinero que habían ganado en la organización de un baile público, pero éste le contestó que a su familiar no le fue bien en el baile y que no tenían efectivo.

Pérdidas. La víctima dijo que los antisociales se llevaron cerca de 5 mil dólares en efectivo, dos televisores plasma, tres celulares y otras pertenencias que estaban por ser verificadas.

A esa hora de la madrugada no había energía eléctrica en el sitio, lo que ayudó a los pillos a cometer el delito.

Los antisociales se movilizaban en una camioneta, en la cual subieron las pertenencias que se sustrajeron.

Minutos después los afectados lograron soltarse e ir a la casa de otros familiares para informar lo sucedido. Luego llamaron al ECU-911.

Agentes de la Policía Judicial recogieron pruebas en el lugar para dar con la identidad de los “choros”.