Muere en Francia el tetrapléjico que encarnó el debate sobre la muerte digna

El tetrapléjico francés en estado vegetativo Vincent Lambert, que había encarnado en Francia el debate sobre el derecho a una muerte digna, falleció este jueves, nueve días después de que el equipo médico le retirara la alimentación e hidratación artificiales que lo mantenían con vida.

Lambert, antiguo enfermero de 42 años, murió a las 08.24 de la mañana (06.24 GMT) en el hospital de Reims, en el noreste del país. Quedó tetrapléjico y totalmente dependiente tras un accidente de tráfico en 2008, poco después del nacimiento de su hija, y desde 2011 los médicos habían descartado toda posibilidad de mejora.

La ausencia de un testamento vital había mantenido enfrentado a su entorno: sus padres, católicos tradicionalistas, se oponían a retirarle el tratamiento al considerarlo una eutanasia encubierta y defendían que su hijo no era un enfermo terminal.

Gran parte de su familia, empezando por su mujer y tutora legal, Rachel Lambert, eran contrarios en cambio a todo ensañamiento terapéutico, y alegaban que Lambert había dejado claro en el pasado que le angustiaba acabar como un vegetal.

El equipo médico del hospital de Reims encabezado por el doctor Vincent Sánchez inició el protocolo de fin de vida el pasado 2 de julio, cuatro días después de que el Tribunal Supremo reabriera la vía para hacerlo al anular una sentencia anterior de la Corte de Apelación y cerrar la posibilidad de interponer nuevos recursos.

Era la tercera vez que lo emprendían, pero en las dos anteriores los padres consiguieron frenarlo con procedimientos de urgencia ante la Justicia.

La eutanasia no es legal en Francia, pero desde 2016 está autorizado aplicar una "sedación profunda y continua" a un paciente en estado irreversible.

Con esa normativa, llamada Ley Leonetti en honor al diputado que la inspiró, los facultativos pueden retirar los medicamentos que lo mantienen vivo artificialmente así como la nutrición y la hidratación, mientras que le siguen administrando analgésicos para evitar que sienta dolor.

Resignados ante la situación, los padres habían aceptado este pasado lunes su fallecimiento como algo inevitable y habían anunciado que no presentarían nuevos recursos judiciales para intentar reanudar su tratamiento.

Al conocerse su muerte, subrayaron que ha sido "un crimen de Estado", en el que su hijo ha sido "condenado por discapacitado".

La abogada de la esposa, Sara Nourdin, recalcó que la mujer está "abatida" por años de procedimientos judiciales, por el "ensañamiento terapéutico" y por el esfuerzo de haber intentado que se respetara "la voluntad" de su esposo.

"Para mí, el caso Lambert termina claramente hoy", dijo ante la prensa su sobrino François Lambert, uno de los principales defensores de lo que consideraba una muerte digna para su tío.

No obstante, tras años de lucha judicial en tribunales nacionales y europeos, la decisión de los padres de no presentar nuevos recursos no implica necesariamente el fin de la batalla entre ambos bandos.

El representante de los padres, el letrado Jean Paillot, avanzó este lunes en la emisora "France Info" que, llegado el momento, "los responsables de la muerte de Vincent Lambert" tendrían que "rendir cuentas".

El pasado viernes, de hecho, presentaron ya una denuncia ante la Fiscalía de Reims contra el doctor Sánchez y su equipo de cuidados paliativos por "tentativa de homicidio voluntario".

Esa fiscalía anunció este jueves que ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, pero aclaró que no presupone que se haya cometido ninguna infracción ni va dirigida contra el equipo médico que se ha ocupado de Lambert.

El cuerpo será sometido este viernes en París a una autopsia para comprobar si se ha cumplido la normativa en el fin de los tratamientos, y una vez que termine será entregado a su mujer.

El caso ha saltado también las fronteras francesas. El Vaticano expresó hoy su dolor por el fallecimiento y recordó su oposición a toda forma de eutanasia.

Sin aludir directamente a Lambert, el papa Francisco pidió ayer en Twitter orar "por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir" y reclamó que los médicos deben ayudar a vivir, no a quitar la vida.EFE