Quedaron en prisión

La Policía informó en una rueda de prensa que los implicados serían responsables de causar un perjuicio económico a la fábrica que supera los 100 mil dólares.

El coronel Cristhian Pérez, jefe de la Policía Judicial de Manta, informó que la organización tenía más de dos años operando dentro de la empresa en complicidad con dos guardias. “Ellos permitían a los empleados de la empacadora sacar el pescado embalado oculto en maletas, fundas, chompas y hasta debajo de la ropa”, expresó.

Pérez dijo que el dueño de la fábrica detectó los robos hace 45 días y decidió presentar la denuncia de forma reservada.

Los agentes hicieron la investigación mediante un seguimiento en el que vigilaron a los implicados.

A través de varios vídeos lograron establecer que, mientras los trabajadores empacaban el pescado en un cartón para exportarlo, hacían caer el producto al suelo para luego recogerlo y robarlo, indicó.

La investigación policial determinó que el pescado era escondido en las áreas de bodega, empaque y frío. Luego lo guardaban en maletas que sacaban de la fábrica sin ser requisados por los guardias.

El coronel explicó que los dos guardias trabajaban en la fábrica en diferentes turnos. El nombre de la empresa no fue revelado por seguridad, pero está ubicada en la vía Manta-Montecristi y se dedica a exportar seis clases de mariscos al exterior. El producto era sustraído tras pasar el área de empaque.

Pérez manifestó que la empresa está realizando una contabilidad para saber con exactitud a cuánto ascienden las pérdidas por el robo. “Sin embargo, de forma preliminar se ha establecido que el perjuicio supera los 100 mil dólares, porque los detenidos tendrían más de dos años operando”, insistió.

Presos. Dos de los 13 detenidos eran requeridos por la justicia por muerte y manutención.

Los capturados son Héctor A., Juan C., Julio G., Miguel L., Cristhian L., Fabricio L., Josué V., Eiber M., Irvin R., Jhonny C., Milton C., Ramón M. y Jhonny T.

La Policía informó que Cristhian L. tenía boleta de captura a nivel nacional por estar involucrado en un accidente de tránsito en el que una persona murió; mientras que Fabricio L. era requerido por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos.