El ‘espíritu’ de un hombre bota a inquilinos de una casa en Portoviejo

Los últimos “afectados” fueron unos venezolanos que habían llegado a habitar la vivienda.

Pero no son los únicos que han escuchado y visto “cosas paranormales”.

Antes fue una inquilina la que tuvo que irse porque el “espíritu” no la dejaba en paz.

El inmueble está ubicado en la ciudadela “La Subidita al Cielo” de la parroquia Francisco Pacheco de Portoviejo.

Qué dicen. José Daniel Torres, su esposa Stefani Durán y otros tres familiares llegaron hace un mes y medio a vivir a la casa, ubicada en la parte posterior a la iglesia católica del sector.

José comentó que desde ese tiempo ha venido “peleando” con un espíritu, que no quiere que ellos vivan en la casa.

Reveló que él no le tiene miedo, e incluso cuando lo “siente” se pone más furioso para lograr que ya no regrese. “Nos mueve la casa, nos hace caer las cosas al suelo, no mueve las camas, pero yo le digo que no moleste y me dice que no quiere que nadie viva en la casa”, asegura José.

“El chamo”, como lo conocen en el sector, aseveró que él logra entender a “Antonio”, apodo que le pusieron al espíritu porque no conocían su verdadero nombre.

Poseída. Un equipo de El Diario y Manavisión acudió ayer en compañía de José hasta la casa y cuando se comenzó a grabar, José dijo que sintió la presencia del espectro y que este le pedía que no grabaran nada.

Torres indicó que el domingo pasado “el fantasma” se enfadó y trató de ahorcar a una de las mujeres que estaban en la casa y Stefani fue poseída por unos minutos.

Los venezolanos han tenido que abandonar el domicilio y ahora viven en otra residencia de la misma ciudadela.

Algunos vecinos de los venezolanos confirmaron que el hecho sobrenatural fue verdad, porque ellos vieron a la mujer que estaba poseída.

Manuel Moreira, vecino, relató que hace unos ocho meses a esa casa llegó a vivir una señora, la cual también fue poseída por el espíritu. “Nadie me lo contó, yo vi cómo la mujer se retorcía y fui a ayudarla, pero con voz de monstruo me dijo que me alejara, sin embargo la agarre y acosté afuera de la iglesia. La señora se fue de esa casa y después de un tiempo murió, al parecer estaba enferma”, recalcó.