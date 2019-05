Acusados de robar motos

La supuesta organización está conformada por cuatro hombres, quienes fueron detenidos en la vía Circunvalación, cerca de la gasolinera San Antonio.

La captura se dio el domingo en la madrugada en una persecución, cuando los sospechosos viajaban en un vehículo Suzuki negro.

El coronel Cristhian Pérez, jefe de la Policía Judicial de Manta, manifestó que luego del operativo hicieron un allanamiento, en el que incautaron tres armas de fuego, mil dólares en efectivo y recuperaron dos motocicletas robadas.

El oficial sostuvo que la aprehensión de la organización se produjo cuando le robaron una moto a un hombre en la calle 313 y avenida 220.

El perjudicado denunció que fue interceptado por los cuatro sospechosos, y tras amenazarlo con un cuchillo se le llevaron sus pertenencias y la moto.

El robo fue denunciado al Servicio de Seguridad ECU-911.

Los policías que recibieron la alerta activaron un plan de seguridad en todas las vías, y cuando se percataron de que el vehículo iba por la vía Circunvalación empezaron a seguirlo.

Los presos son Johnny B., Diocles G., Wilson M. y Miguel C. Ninguno tiene antecedentes penales.

A la cárcel. Pérez explicó que la presunta banda es responsable del robo de 20 motos.

“La organización comenzó a operar a inicios de este año, y debido a sus vínculos con el robo a personas y tenencia ilegal de armas, la

captura de los implicados fue calificada a nivel nacional como operación ‘Avalancha 276’, por su alta peligrosidad”, expresó el oficial.

Pérez manifestó que los detenidos fueron llevados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), donde fueron reconocidos por la víctima como los presuntos autores del robo.

El oficial dijo que en el sector San Eloy allanaron la casa del recluso Wilson M., donde recuperaron la moto robada e incautaron tres armas de fuego.

Además, hallaron otra moto cuya procedencia no fue justificada. Luego confirmaron que era robada.

Los presos fueron llevados ayer a la cárcel de Jipijapa. Ellos quedaron instruidos por 30 días en la Fiscalía de Manta por el delito de robo.

Mientras que a Wilson M. le abrieron otro proceso por las armas halladas dentro de su hogar, se informó.

Es inocente. Tatiana Burgos informó que su esposo, Miguel C., fue detenido de forma confusa sin tener responsabilidad en el robo de motos.

“Mi esposo fue capturado cuando venía del centro de Manta hacia mi hogar, pero en el trayecto se encontró a tres amigos, y al llevarlos en su carro fue el operativo. El dinero incautado no es ilícito. Pertenece a mi esposo porque se dedica a vender agua y hay facturas que corroboran la tenencia de dinero. Mi esposo es inocente y no es justo que lo involucren en un delito que no cometió”, agregó.